Louis CK se ha convertido en uno de los monologuistas más reconocidos del mundo gracias a sus apariciones en TV y su hilarante serie Louie. Pero el verdadero secreto de su éxito se basa en cuatro técnicas muy estudiadas para hacer reír al público con las historias que cuenta sobre el escenario.

The Nerdwriter explica estas cuatro técnicas a través de una de las historias de CK sobre sus hijas, el chiste del Monopoly:

Juego al Monopoly con mis hijas, es muy divertido. La que tiene 9 años puede jugar perfectamente al Monopoly. La que tiene 6 años entiende cómo funciona el juego, pero no está emocionalmente desarrollada para asumir su inevitable derrota en cada una de las partidas porque perder al Monopoly es algo oscuro. Es muy duro. No es como perder al Candyland: “ay, te has quedado atascada en la cosita gomosa, cariño. ¡No te ha tocado ganar!” Cuando pierde al Monopoly, tengo que mirar su carita y decirle: “Vale, esto es lo que va a pasar ahora, ¿de acuerdo? Todas tus propiedades, todo lo que tienes, todas tus vías férreas y tus casas, y todo tu dinero... ahora es mío. Tienes que dármelo todo. Dámelo, muy bien. Y no, no puedes seguir jugando porque, verás, aunque me estés dando todo lo que tienes, ni siquiera se acerca a todo lo que me debes. Ni siquiera se acerca, cariño. Has perdido todo lo que tenías, es así de duro. Todo lo que has trabajado para ganar, me lo voy a llevar y lo voy a usar para destrozar a tu hermana. La voy a arruinar. El tablero se va a convertir en una catástrofe.