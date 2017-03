Foto: Beijing Evening News y The BeijingNews

El Templo del cielo en Pekín data del año 1420, pero tiene problemas muy actuales, concretamente en los baños. Los turistas que visitan este monumento se llevan todo el papel higiénico, así que los administradores han optado por una solución bastante futurista: reconocimiento facial.



Las autoridades del templo han instalado seis máquinas dispensadoras de papel higiénico en dosis individuales. Para obtener unos centímetros de papel, el usuario de los servicios debe mirar a la cámara durante tres segundos y esperar a que esta le saque una foto. Solo entonces la máquina soltará su precioso tesoro higiénico.

El templo del cielo en Pekín. Foto: Wikipedia

Si el usuario quiere abusar de la generosidad del artefacto o el cruel destino ha querido que su trasero no tenga suficiente con el papel que recibió, deberá esperar nueve minutos para que la máquina olvide su cara.



No faltan los turistas que se quejan de que la máquina tarda demasiado en dispensar el papel, o de que no entrega suficiente cantidad como para limpiarse adecuadamente. Sea como sea, al menos el templo del cielo ya no tendrá que gastarse tanto dinero en papel higiénico. Los robos de papel debían ser realmente dramáticos cuando cada máquina le ha costado a la organización 720 dólares.

La medida no vendrá sola. En 2015, el gobierno chino anunció un plan para renovar la imagen de los baños públicos en las zonas más turísticas del país. Ahora tan solo cabe esperar a que nadie se le ocurra hackear la máquina y crear un Tumblr con las fotos. [vía The New York Times]