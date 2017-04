Madison (el nombre es obviamente falso) es una empleada de Starbucks en New Hampshire, Estados Unidos. Mientras termina sus estudios de enfermería, Madison trabaja en un Starbucks y ha querido compartir su experiencia en una larga carta a The Job.

La carta no tiene desperdicio y, si domináis inglés, os recomendamos que la leáis porque desgrana algunas anécdotas realmente divertidas sobre los problemas y las pequeñas desgracias cotidianas que supone trabajar en un Starbucks. Madison explica, por ejemplo, por qué todos los baristas odian a muerte los frapuccinos (básicamente porque son terriblemente engorrosos y sucios de hacer), y confirma que no hay ningún tipo de menú secreto que se active por palabras clave como en el In & Out Burger.

Por cierto, si alguna vez te has reído pensando que la barista no sabe escribir bien tu nombre, no te rías tanto. Es muy probable que lo haya hecho adrede. Quizá al principio era por error, pero en 2014 se publicó un vídeo humorístico al respecto (abajo) que se hizo tan viral que muchos baristas lo adoptaron como norma. Nunca sabrás si ha sido error o un chiste privado. Simplemente es parte de la personalidad de la cadena.

La mejor parte de la carta, sin embargo, es la que Madison dedica a relatar las peticiones especiales que hacen algunos clientes. Si crees que eres un poco raro por pedir tu Frappuccino con un shot extra de café y leche de soja aún no has visto nada.

Frapuccino Venti con 10 shots de caramelo extra, nata montada, caramelo por encima y.... leche desnatada. Un frapuccino normal tamaño Venti, por tener en mente la referencia, lleva dos dosis (shots) de caramelo. La leche desnatada del final es el toque final perfecto a un cóctel que probablemente arda si le acercamos una cerilla



Frapuccino con cinco dosis extra de café, o lo que viene siendo un expresso frappe en vaso grande.



Café negro con hielo pero con agua de coco en lugar de agua normal y polvo de te verde (matcha) por encima. Ni Madison ni nosotros somos capaces de encontrar nombre a esto.



Te verde con una dosis de café solo cuidadosamente servida encima.



Chocolate caliente pero sin chocolate (solo la leche) con un shot de sirope de melocotón, otro de mango y otro de arándano recubierto de polvo de té verde.



Foto: elaine ross baylon / Flickr, bajo licencia Creative Commons

Y no, no es que en New Hampshire la gente se haya vuelto loca. Es que Starbucks tiene la rara habilidad de hacer que las personas pierdan el sentido común y hagan peticiones completamente estrafalarias a mayor gloria del snobismo cafetero. En Twitter hay multitud de mensajes de baristas de la cadena que se hacen eco de peticiones como estas:



Frapuccino venti con doble de café, dos cucharadas de hielo y 14 shots de sirope de vainilla (vía I wanted this iced).



Latte descafeinado ristretto con hielo, cuatro shots de sirope sin azúcar, canela, y leche desnatada de soja dulce (vía Huffington Post)



Latte con leche desnatada con espuma hecha con leche normal. Sí, dos tipos de leche en la misma bebida. (vía Popcorn)



Cerramos con nuestro favorito de todos los tiempos, un mejunje tan completamente surrealista que muchos aún siguen creyendo que es falso, pero algo nos dice que a más de un barista no le extrañaría la petición. Se trata del mítico café aparecido en Reddit entre cuyos ingredientes hay uno que falta: el café. (vía Reddit)

No somos expertos en preparación de café, pero la receta se puede traducir por algo similar a: Frapuccino de vainilla con leche entera y varios porcentajes de leche de soja, almendras, coco y leche sin lactosa, nata montada, pero ni hielo ni agua. Edulcorado con Stevia, miel, azúcar moreno y agave. También lleva coco rallado, yogur griego, polvo de té verde, plátano, fresa y polvo de proteínas. Decorado con sirope de arándano, espuma y caramelo. También especifica que se prepare a 34 grados. En la NASA siguen trabajando en ello.