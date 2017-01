Apple presentó el primer iPhone un día como hoy hace justo diez años. Steve Jobs lo describió como un dispositivo que lo cambiaría todo, tal y como había pasado con el primer Mac y el primer iPod. No es algo que ocurra muchas veces en la industria y sin embargo no se equivocaba.

Los que sí se equivocaron fueron algunos analistas, medios especializados y foreros habituales. Leímos varias predicciones totalmente erróneas el 9 de enero de 2007. Engadget dijo que aquello no era un smartphone, el New York Times publicó una extensa columna sobre el problema que suponía que la batería no fuera reemplazable y Bloomberg soltó la siguiente frase lapidaria:

El iPhone no es más que una bobada de lujo que atraerá a unos pocos frikis de los gadgets.

En los foros y los comentarios de los blogs de tecnología en español, que por entonces solo tenían unos años de vida, también se escribieron varias joyas que desde la comodidad del presente vemos con cierta ternura:

En Xataka:

“Ver fotos en el móvil no me parece importante”.

“Dudo que vaya a tener mucha fama”.

“Es muy grande”.

“Para qué quiero lo de Internet”.

En FayerWayer:

“Ladrillo de 600 dólares”.

“No aporta nada tecnológicamente hablando”.

“Díganme cuál es su utilidad”.

En Applesfera:

Para ser un móvil me parece muy grande.



“Para qué queremos tener tanta tecnología si lo que la gente quiere es un teléfono por separado y por otro lado un iPod”.

En Forocoches:

“Hace más de un año que se venden PDA como esta”.

“Menuda chorrada más grande”.

“Innovación 0. Pero si el pad direccional [de las PDA] es comodísimo”.

En Mediavida:

vía Jose Jacas

“No llegará a nada”.

Pero la predicción más equivocada sobre el primer iPhone será siempre la de Steve Ballmer; entre otras cosas porque acabó costándole a Microsoft su fracaso en el móvil y unos 8 mil millones de dólares tirados a la basura por la compra de una Nokia que nunca volvería a remontar.

“No hay ninguna posibilidad de que el iPhone vaya a obtener una cuota de mercado significativa” —Steve Ballmer, CEO de Microsoft (abril de 2007).