Faltan unas semanas para el estreno de Wonder Woman en Estados Unidos, pero la prensa especializada en cine ya está viendo la película en pases privados. Hoy, Warner Bros ha permitido a la prensa hablar sin spoilers en redes sociales. Las opiniones son unánimemente positivas.



Esto es lo que la crítica ha dicho al salir del cine (traducimos algunos de los tuits a continuación):

Wonder Woman es sin duda la mejor película del universo DC. El film es TAN BUENO. Me ha encantado. ¡Bravo!



Me ha encantado Wonder Woman. Me ha recordado al Superman de Cristopher Reeve. Un auténtico héroe sin angustias ni cinismos, que es lo que necesitamos ahora mismo.



Wonder Woman es fácilmente mi nueva película favorita del universo DC. Tiene el humor y el alma que la franquicia necesitaba tan desesperádamente. Gatod y Pine son encantadores.



Muy contento de informar que Wonder Woman es la mejor película desde The Dark Knight. Ya quiero volver a verla otra vez.



En cierto modo es un alivio y una alegría para los fans, no solo de DC, sino de los cómics en general. Las críticas de las últimas películas de DC no fueron buenas, y ello ha generado fuertes tensiones no solo entre los directores y el estudio, sino entre los propios fans. Que Wonder Woman sea un film que guste a crítica y público es el cambio de rumbo que el universo DC necesitaba.

Además está el hecho de que Wonder Woman es la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer, algo que Hollywood parece haber estado evitando durante años. Las reacciones positivas ayudarán a que no sea la última película así. Pronto tendremos nuestra propia crítica de Wonder Woman, pero por ahora es bueno saber que el próximo dos de junio nos espera una buena película.