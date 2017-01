Imagen: Sam Woolley / Gizmodo.

Mucho antes de que me dedicara a escribir en Internet, cuando era una joven estudiante de la universidad, trabajaba reparando ordenadores. Durante ese tiempo vi cosas increíbles. Los que trabajan con soporte técnico han escuchado excusas y presenciado horrores que no podrías imaginar.

Reconozco que los que trabajamos reparando ordenadores podemos ser desagradables, malhumorados e intimidar a las personas. Por esta razón, he conversado con algunos sobrevivientes del servicio técnico para recopilar una lista de mentiras que no deberías decirle a quien va a reparar tu PC. De esta forma, evitarás perder tiempo y ocasionar molestias.

No digas que reiniciaste el ordenador

Peter Lopez, parte del servicio técnico Brooklyn Tech Guy, cuenta que al menos una vez por semana recibe una llamada de alguien con un problema en su ordenador que asegura haberlo reiniciado. Esto es falso, porque la mayoría de los problemas menores con un PC se resuelven al reiniciar.

¿Ese programa que acabas de actualizar está fallando? ¿Tu ordenador está lento después de tres meses de uso seguido? ¿No funciona el WiFi aunque sí lo hace en tus otros dispositivos? Reinicia. ¡REINICIA! Esto también aplica a módems y routers. Nueve de cada diez veces que los reinicies mejorará tu conexión a Internet.

Lopez también menciona que cerrar tu sesión en el ordenador y volverla a iniciar suele funcionar de la misma forma que reiniciar.

No digas que estás seguro de que todo está conectado y en su lugar

Lopez también recibe muchas llamadas acerca de dispositivos que, supuestamente, están dañados por completo. Mientras conversaba con él recibió una en la que le pedían ayuda para reparar una impresora dañada: “¿sabes qué le sucedía? No había colocado correctamente los cartuchos de tinta”. Una vez el técnico le dijo cómo hacerlo la impresora funcionó.

Quizás estás seguro de que has conectado todo correctamente y que por alguna otra razón no tienes conexión a Internet, o tu impresora no está trabajando correctamente, o tu teclado no funciona. No obstante, estás equivocado. No te preocupes, le ha sucedido a todo el mundo. Hace años tuve una llamada de 20 minutos con mi proveedor de Internet por un problema con mi conexión, y la razón era que no había conectado correctamente el módem.

Se sincero y confiesa que no estás seguro de si todo está conectado correctamente, sobre todo si no tienes idea de lo que es un cable Ethernet, cable USB o cuál es el cable de energía.

No digas que no tienes ni idea de cómo llegó ese virus a tu ordenador

¿Sabes cómo se contagia un ordenador de malware? Cuando accedes a esas páginas web que no deberías visitar y descargas cosas que no deberías. A veces es tan sencillo que te puedes contagiar haciendo clic en uno de los botones de esas páginas sospechosas.

Es bastante sencillo evitar contagiarse con malware, al menos en la mayoría de los casos. Si aparece un botón con forma de ventana de Windows en la pantalla de tu Mac, o viceversa, no lo presiones. Si estás en una página web de porno gratuita y ves un anuncio que te ofrece algún programa costoso de forma gratuita, eso es muy bueno para ser verdad. No lo presiones.

Aún así, la gente suele hacer clic en todos esos botones sospechosos. Gente como usted, estimado lector.

Las amenazas no solo se encuentran en los sitios sospechosos, según el técnico: “Hoy en día te puedes contagiar de un virus, malware o spyware si accedes a una página web equivocándote en la dirección”. Esto quiere decir que debes tener mucho cuidado con la dirección web que ingresas la barra del navegador. Además, también es buena idea invertir en un antivirus.

No culpes a tu hijo adolescente

Umer Perez, técnico de Forth Worth, nos dice: “todo el tiempo escuchamos la típica excusa de que ‘su hijo adolescente ha estado usando mi ordenador’, y cuando nos dicen eso ya sabemos de qué se trata”.

Esto es algo que los usuarios suelen decirle al técnico como para prepararlo ante toda la pornografía que se podrían encontrar durante la reparación. Sin embargo, los técnicos están acostumbrados a estas cosas. No te sientas avergonzado por ello, todo el mundo ve porno. Deja de culpar a tu pobre hijo.

No digas que tu hijo pequeño nunca ha tocado la unidad óptica

Hoy en día las unidades ópticas con bandeja son poco comunes, han sido reemplazadas por unidades que “succionan” el disco. Lamentablemente, es bastante probable que si en tu casa vive una persona con menos de 10 años de edad, va a intentar en algún momento de su vida insertar allí algo que no debería.

“He encontrado monedas en el lector de tarjetas SD”, nos comentó un técnico de Portland que prefirió mantenerse en el anonimato. “No se si es algo que hacen los niños, porque es posible que esa moneda llegara allí desde la mochila del usuario”.

Eso quiere decir que si tu unidad de disco no está funcionando, es posible que sea culpa de tu hijo pequeño o de las cosas que metes en tu mochila junto al portátil. Recomendamos que coloques el ordenador dentro de una funda o que no incluyas más nada en ese bolsillo, especialmente monedas.

No digas que no sabes por qué tu ordenador está cubierto de licor

Tu sabes por qué tu portátil está cubierto de licor, te estabas haciendo un trago. Te tomaste ese trago. Hiciste otro después y te lo tomaste. Quizás incluso hiciste uno más, también te lo tomaste.

Es tu culpa que el portátil esté cubierto de licor.

“Es algo evidente para cualquier técnico al primer instante en el que pone sus manos sobre el portátil”, nos comentó un experto en reparación de ordenadores de Apple que prefirió mantenerse en el anonimato. “Sin embargo, no importa quién lo haya derramado. La presencia de licor anula la garantía, así que si mientes al respecto solo nos harás perder tiempo.

No digas que llegó a tus manos dañado

Tu técnico no es idiota, por lo que intentar engañarlo para que repare tu dispositivo sin cobrarte un centavo no va a funcionar. Esto es como intentar engañar a Sherlock Holmes con un “abrí la caja y ya estaba roto”. Ellos notarán de inmediato que las teclas están brillantes por los días de uso, o las pequeñas marcas de haber llevado tu ordenador dentro de una mochila.

Un técnico de Nueva York que decidió mantenerse en el anonimato nos contó una historia bastante interesante:

“Hace tiempo un cliente nos trajo su nuevo iMac diciendo que cuando abrió la caja se percató de que la pantalla estaba rota, el ordenador no mostraba vídeo y el cristal estaba roto. Juró que estaba en esa condición cuando lo recibió y nos gritó exigiendo que le diéramos uno nuevo. Uno de nuestros técnicos tuvo la idea de conectar el iMac a una pantalla secundaria y, por supuesto, nos encontramos con todos sus datos y archivos, lo que era evidencia de que ella había estado usando el ordenador antes de que se dañara. Imagino que ella supuso que toda la evidencia de que lo había usado desapareció al dañarse la pantalla.”

Nunca asumas que eres más astuto o inteligente que la persona que reparará tu ordenador. Si lo fueras, no estarías hablando con él.

Reportaje adicional: Christina Warren.

