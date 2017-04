GIF

Cuando Cary McCook, de 25 años de edad, le dijo a sus amigos que había sido atropellado por un ciervo, todos pensaron que se trataba de una broma. Después de todo era April Fools’ y, ¿quién es atropellado por un ciervo?



McCook, miembro de la tribu Kwadacha First Nation y artista de hip hop con Reka-NatioN, se acababa de bajar de un coche y se dirigía a un hotel en British Columbia cuando el ciervo salió de la nada.

“Todavía no me puedo creer que me golpeara un ciervo”, dijo el chico al medio Revelstoke Review de Canadá. “Oí tres galopes y me giré a la izquierda y antes de que pudiera ver lo que era, un ciervo se viene hacia mí, me golpea y estoy en el suelo”.



No fue hasta que aparecieron las imágenes de seguridad del hotel cuando la gente comenzó a creer lo que estaba diciendo. McCook le dijo a Revelstoke Review que su propia madre no le creía porque era April Fools’. Según El joven:



Yo sería como mi madre, cuando le dije que un ciervo me golpeó delante de la habitación del hotel ella se rió y me dijo ‘he oído cosas mejores que eso’.

Hasta que vi el video, ni siquiera yo estaba seguro de que era un ciervo. Pero las imágenes no mienten. [Revelstoke Review via ABC News via YouTube]