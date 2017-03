Un grupo de personas lleva casi un mes dedicándose a crear una versión para PC del nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y lo ha logrado. Para ello han usado un emulador de Wii U en PC y aseguran que dentro de pocos días lo liberarán al público. ¿Es esto piratería?

Para muchos, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. Los emuladores de videojuegos funcionan como alternativa no oficial para disfrutar de títulos que, por alguna razón, ya no es posible jugar de la forma como sus creadores planearon. Por ejemplo, esto permite que sigas jugando Super Mario RPG o GoldenEye 64 sin necesidad de tener un SNES o una Nintendo 64, respectivamente.

La filosofía de los responsables de los emuladores es crear versiones digitales de juegos para que la disfruten aquellos que poseen la versión en físico o legal del juego. En teoría, los emuladores funcionan bajo una regla moral: solo debes descargar juegos si ya tienes una copia legal. Por supuesto, todos sabemos que en la enorme mayoría de los casos eso no es lo que sucede.

La nueva víctima de los emuladores es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego que no tiene décadas de haber salido al mercado sino que apenas tiene menos de tres semanas disponible (y es considerado uno de los mejores juegos en la historia). Los creadores de esta versión para PC aseguran que ya está casi lista, y se ve así:

La versión del juego para PC se basa en un emulador llamado CEMU, el cual permite jugar títulos de Wii U en ordenador. Por supuesto, en este caso no estamos hablando de preservar o recuperar un juego antiguo, sino de una versión pirata que acaba de salir a la venta junto a una nueva e interesante consola.

Sus responsables aseguran que en las próximas semanas liberarán la versión definitiva y pulida del emulador. Veremos cómo reacciona Nintendo ante esto, dado que no hay excusa moral para justificar su existencia. [vía Kotaku]

