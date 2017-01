Un grupo de hackers ha logrado saltarse el bloqueo antipiratería del juego de terror Resident Evil VII en tiempo récord. El título cuenta con un sistema de DRM llamado Denuvo, el cual suele tomarle meses a los hackersel poder saltarlo.

El grupo, conocido como Conspir4cy, ha creado la primera versión pirata del nuevo Resident Evil y aseguran que ya hay muchos jugadores disfrutando (de manera ilegal) del título en PC. Desde Torrent Freak han compartido una imagen parte de los archivos piratas del juego.

Imagen vía: Torrent Freak.

Denuvo es el software que han estado usando durante años la mayoría de distribuidores de videojuegos para proteger sus obras. El sistema antipiratería asocia la copia del juego a un ordenador específico, por lo que en teoría sería imposible saltarlo.

Advertisement

Advertisement

Por supuesto, los hackers han encontrado cómo hacerlo, el problema es que les toma demasiado tiempo. Por ejemplo, pasaron seis meses desde el lanzamiento de Rise of the Tomb Raider para que pudiera ser pirateado. Otros casos, como Just Cause 3 (que salió hace más de un año) o Total War: Warhammer (que salió a mediados de 2016) no han sido pirateados hasta la fecha.

Sin embargo, cada vez es más fácil saltarse el bloqueo, Resident Evil VII es la prueba de ello. Los responsables de Denuvo aseguran que están trabajando en una nueva versión aún más segura y esperan tenerla lista este año. [vía Torrent Freak]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.