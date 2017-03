GIF

La película de Ghost in the Shell con actores reales se estrena muy pronto, y Paramount Pictures nos ha regalado un último tráiler de lo que nos espera en el film: cyborgs, filosofía existencial y mucha acción.

Ghost in the Shell ha estado envuelta en una gran polémica desde que se anunció que Scarlett Johansson sería quien interpretaría a la Mayor Motoko Kusanagi en la película, aunque esta vez será conocida simplemente como “La Mayor”.

No obstante, con cada nuevo tráiler el film nos demuestra que intentará ser muy fiel a la obra original, sobre todo a aquella película en anime que se estrenó hace más de dos décadas. En el último adelanto incluso utilizaron parte de la canción “Making of a Cyborg”, la cual acompañaba el inicio del anime clásico.

Ghost in the Shell se estrena en las carteleras del mundo el 31 de marzo, protagonizada por Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche y Michael Pitt. Ya puedes disfrutar de los primeros cinco minutos de la película desde este enlace, si no quieres esperar más.



Y este es el opening de la película original de Ghost in the Shell, el cual contaba con la canción “Making of a Cyborg”:

