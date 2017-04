El incidente de Tsavo tiene la culpa de buena parte de la leyenda negra relativa a leones atacando seres humanos y no es para menos. Durante nueve meses, dos leones de la región (característicos por carecer de la melena propia de los machos de la especie) se dedicaron a merodear por los campamentos de los trabajadores del ferrocarril, atacando y devorando a los desdichados que se aventuraban demasiado en la oscuridad. El macabro caso fue tan sonado que ha inspirado dos películas: Bwana Devil (1952) y The Ghost and the Darkness (titulada El Fantasma y La Oscuridad en Hispanoamérica y Los demonios de la noche en España, 1996).

Los trabajadores rodearon los campamentos con arbustos espinosos y pusieron trampas, pero los leones se las apañaban para esquivarlas y seguir con su carnicería. Finalmente, fue el propio Patterson el que logró abatirlos a tiros desde un árbol. Hoy en día, los cuerpos disecados de los dos animales se exhiben en el Museo Field de Historia Natural, en Chicago.

Los leones, tal y como pueden verse hoy en el museo de Chicago. Foto: Wikipedia

En el relato de los hechos que publicó en 1907, Patterson aseguraba que las bestias habían devorado a 135 personas, aunque estudios más modernos han rebajado esa cifra a solo 35. Sin embargo, sigue siendo un caso bastante excepcional. ¿Por qué estos dos animales se cebaron de esa manera en seres humanos en lugar de atacar a sus presas habituales?

La respuesta tiene poco que ver con mitos como eso de que probar sangre humana les convierte en asesinos por placer. Bruce Patterson (no es pariente del Patterson de 1898) es un experto en leones asesinos del Museo Field que lleva años estudiando los restos de los leones de Tsavo en busca de pruebas que expliquen su comportamiento. Su último hallazgo apunta a una combinación de factores entre los que hay uno inesperado: problemas dentales.