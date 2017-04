Aquí tienes nuestro resumen de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



Se ha revelado que Uber rastreó a los usuarios de iOS que habían eliminado su app e intentó ocultarlo de Apple. Cuando Apple se dio cuenta, Tim Cook llamó al CEO de Uber, Travis Kalanick, a su oficina y le dio un ultimátum: deja de hacerlo o Apple echará a Uber de la App Store.

Para los padres expectantes, el momento del nacimiento del bebé puede ser un detalle preocupante, ya que nunca sabes cuándo ocurrirá. Las posibilidades son innumerables (el niño puede nacer en el supermercado, en la calle, en un ascensor…) porque muchas veces no se controla cuándo una mujer rompe aguas.

A finales del siglo XIX se abrió un nuevo punto de entrada a Estados Unidos: Ellis Island. Más de 12 millones de inmigrantes pasarían por la isla en sus viajes al país. Se estima que casi el 40 por ciento de estadounidenses tienen un antepasado que entró por Ellis Island.

Imagina que vives en una provincia tranquila en el oeste de Canadá, una donde normalmente no pasa nada. Un día te levantas por la mañana para ir a correr a la playa y te encuentras con un pie, un pie mutilado en el interior de un zapato. Así comenzó el primero de una serie de extraños sucesos sin explicación.

Cuando te levantas para ir trabajar y dormiste poco o mal es comprensible que estés cansado la mayor parte del día. En cambio, lo que no es tan comprensible es que después de haber dormido un número razonable de horas te sigas arrastrando. Esto es lo que dice la ciencia sobre ese agotamiento “perpetuo”.



Pronto ya no podrás engañar tan fácilmente como antes a tus amigos diciendo que estás en el metro de camino cuando todavía no has salido de casa. La próxima versión de WhatsApp viene con una función para localizar contactos en tiempo real y en WABetaInfo ya han probado cómo funciona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con los astronautas de su país que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional. Entre los temas que conversaron estuvo la posibilidad de ir a Marte, por lo que pidió a la NASA enviar los primeros humanos en máximo siete años.

¿Recuerdas lo que se sentía cuando, hace apenas un par de meses, los estadounidenses no pensábamos en Corea del Norte ni nos preocupaba ese país? Quiero que recuerdes esa sensación durante las próximas semanas, porque el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar lo que piensas. El último mes hemos visto un cambio drástico en la cobertura de noticias acerca de Corea del Norte, y eso no es casualidad.

En apenas 20 segundos somos partícipes de una de las mejores escenas de acción que hayamos visto en una película. Con una salvedad, esto no es es ficción, es un hecho terrorífico que ocurrió la semana pasada en la India cuando un guardabosques forestal se escapó de una muerte segura.



Digamos que cuando uno entra a PornHub suele ser motivado por un mismo fin. Obviamente hay quien entra por temas que nada tienen que ver con el sexo. Por último tenemos a un usuario que está realizando una labor impagable: está evaluando las sábanas de los vídeos para que tú no tengas que hacerlo.



Tras un viaje de 20 años, llega el principio del fin para Cassini. La nave espacial realiza hoy la primera de 22 inmersiones entre Saturno y sus anillos. Ya no hay vuelta atrás: la misión terminará el próximo 15 de septiembre cuando la sonda se desintegre en la atmósfera del planeta.

Ocurrió el 10 de octubre del 2011 en las isla canaria de El Hierro. Una erupción volcánica alteró como nunca el paisaje submarino. Cuando un grupo de científicos regresaron a la zona tres años más tarde no podían creer lo que están viendo: la aparición de vida en “la nada”, el misterio del cabello de Venus.

Estados Unidos, Rusia, Francia, China o Reino Unido son algunos de los países que poseen de manera oficial armamento nuclear pero, ¿sabemos cuántas existen en el planeta? Esta es una estimación del número de armas nucleares que se distribuyen por el mapa de la Tierra, dividida por países.

Si todavía no la has encontrado, ya estás muerto. O no, porque en realidad las serpientes no quieren morderte sino pasar desapercibidas. De ahí que el camuflaje les funcione tan bien como a esta Agkistrodon contortrix o víbora cabeza de cobre. Ah, ¿que aún no las encontrado? Te voy a dar una pista.

La has visto metiéndose en cajas de cereales, en los brazos de Taylor Swift, diciendo “oh, no, no, no” o coronándose como el rey de 4chan. El Scottish Fold es la raza de gato de moda gracias a los memes de Internet, pero la Asociación Británica de Veterinarios quiere parar su crianza. ¿Por qué?

Hace algunos meses Elon Musk estaba tan aburrido y frustrado en el tráfico, cuando se dirigía a su oficina en la ciudad de Los Ángeles, que decidió construir un túnel para llegar más rápido al trabajo. Lo que parecía una broma resultó ser en serio, y ya podemos darle el primer vistazo a su máquina para cavar túneles.

Un YouTuber taiwanés que se dedica a hacer resúmenes y parodias de películas ha sido demandado por un grupo de estudios cinematográficos, quienes aseguran que sus vídeos los han perjudicado en taquilla. El YouTuber podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel.

El ingreso de una menor de Barcelona en el pabellón de psiquiatría del hospital ha puesto de nuevo sobre la palestra la seguridad de los más pequeños en las redes sociales. El culpable es algo llamado la ballena azul, un juego de pruebas que dura 50 días y que termina invitando al suicidio.

Todo empezó como una aparente broma en Twitter: “El tráfico me está volviendo loco, voy a hacer una máquina tuneladora y empezaré a excavar”. Ahora Elon Musk ha relevado los detalles de su nuevo proyecto, The Boring Company, con el que pretende transformar el tráfico de las ciudades.

Imagina un mundo en el que no existieran enfermedades de ningún tipo. Un mundo en el que nuestro organismo no se deteriore con el paso del tiempo y no exista el cáncer o los ataques al corazón. ¿Cuál sería la esperanza de vida media? Esta ingeniosa simulación lo calcula: 8.938 años.