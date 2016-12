Foto: Getty Images.

Durante los últimos años hemos visto cambios significativos tanto en el diseño como en el hardware de los dispositivos móviles de Apple (3D Touch, Touch ID, etcétera). Pero así no ha sido el caso de los Mac, cuya evolución ha sido realmente lenta. La razón sería que ya no son una prioridad para Apple.



El MacBook Pro llevaba mucho tiempo sin ser actualizado de forma significativa hasta que este año vio un gran (y polémico) cambio con la retirada de casi todos sus puertos y la llegada de Touch Bar. El MacBook de 12" tampoco recibió ninguna actualización importante en 2016 más que un nuevo color y un procesador ligeramente más rápido.

Según Mark Gurman de Bloomberg, fuente fiable en cuanto a filtraciones relacionadas a Apple, esto tiene que ver en primer lugar con que el equipo de diseño de la compañía (liderado por Jony Ive) se ha distanciado del equipo de Mac, además de que Apple habría unificado sus divisiones de software principales (macOS y iOS) bajo un mismo equipo de desarrollo de sistema operativo.

Fuentes cercanas a Apple comentaron a Gurman que los Mac ya no son una prioridad a nivel de diseño, de software o de gerencia. El gran foco de Apple se encuentra en los dispositivos móviles, ¿y acaso podríamos culparlos?

Según Gurman este año el MacBook de 12" debería haber recibido un sensor Touch ID y también un segundo puerto USB-C. Pero Apple no invirtió tiempo ni recursos en el desarrollo de esta actualización de hardware por lo que decidieron hacer una renovación menor, que recibió el ordenador a inicios de 2016.

Pero el ejemplo más importante de la falta de interés en los Mac tendría que ver con la batería del MacBook Pro nuevo. Según rumores los ingenieros de Apple iban a implementar un sistema de baterías conectadas al nuevo “Pro” como el que posee el MacBook de 12", pero al final se les hizo imposible debido a que necesitaban más tiempo para lograrlo por lo que decidieron utilizar un sistema anticuado. El resultado es que el MacBook Pro es deficiente en cuanto a batería.

Estos son rumores, pero el hecho de que la compañía recientemente eliminara el indicador de cuánto tiempo le queda a la batería de macOS no deja de ser bastante sospechoso.

Si esto es cierto no debería extrañarnos la actitud de Apple. Mientras el Mac vende menos cada año los iPhone y iPad no paran de crecer en ventas. Es improbable que Apple vaya a abandonar el escritorio a corto plazo, pero que ya no sea una prioridad para la compañía y sus recursos tiene mucho sentido.

De todas formas Tim Cook un día antes de las filtraciones de Bloomberg anunció que Apple tiene en sus planes “algunos ordenadores maravillosos”, pidiendo a sus inversionistas y usuarios que no se preocupen por ello, así que solo el tiempo dirá quién tiene la razón. [vía Bloomberg]

