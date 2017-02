Foto: friend JAD / Flickr, bajo licencia Creative Commons.

Esperas ansioso a que tu maleta salga por la cinta transportadora. Cuando lo hace, descubres esa pegatina que indica que el departamento de seguridad la ha abierto para inspeccionarla. ¿Por qué lo han hecho? La respuesta es que quizá llevabas alguno de los siguientes artículos en ella.



Todas las maletas que se facturan pasan por un examen de rayos X rutinario en el que un agente inspecciona el contenido en pantalla. El problema es que la imagen de rayos X no siempre da una idea exacta de lo que es un objeto. Muchos pequeños electrodomésticos aparecen como una amalgama de componentes que muy bien podrían formar parte del detonador de un artefacto explosivo.

Advertisement

Advertisement

Lo mismo ocurre cuando metes en la maleta geles o pastas cuya naturaleza es imposible de determinar con rayos X. Sobre todo si metes un bote con una cantidad por encima de lo común. Un botecito de crema facial pasa desapercibido. Dos kilos de mantequilla de cacahuete en un bote no. En caso de duda, los agentes abren la maleta para asegurarse.

Esta es la lista de objetos completamente inofensivos que tienen todos los boletos para activar una alerta de inspección física en la TSA Estadounidense.

Dispositivos electrónicos personales como portátiles o smartphones



Secadores de pelo



Rizadores y planchas de pelo



Maquinillas eléctricas



Reproductores de MP3



Cables y conectores



Cargadores de batería



Zapatos (especialmente de suela gruesa)



Libros



Artículos de aseo personal



Champú



Jabón



Productos de higiene capilar



Fajos de papel



Lociones



Perfumes



Cualquier alimento



Esta no es ni mucho menos una lista completa. Un detalle interesante es que si abren o no la maleta depende mucho de como la hagamos. Si guardamos los cables junto al champú será mucho más fácil tomar el batiburrillo de objetos como un explosivo en potencia. Si separamos unos componentes de otros mediante ropa es muy posible que nos ahorremos la inspección. [vía New Creations]