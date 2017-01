Puede que Rogue One: A Star Wars Story se haya convertido en un éxito en taquilla pero durante su producción tuvo algunos problemas. Lucasfilm reveló hace días que grabaron nuevas escenas poco antes de su estreno para cambiar el final de la historia. Ahora, la compañía confiesa que también cambió el inicio.

La idea de una guarida secreta para el mismísimo Darth Vader no es nada nuevo. Hemos visto diseños… Seguir leyendo Seguir leyendo

Advertencia: lee bajo tu propio riesgo si no has visto Rogue One.