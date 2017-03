No es secreto que la historia de Rogue One cambió varias veces durante su desarrollo, incluyendo el inicio y el final del film. Lucasfilm ha ido revelando las otras alternativas que consideró para la trama. Una de ella era tan descabellada que no se hizo realidad, e incluía a los protagonistas congelados en carbonita.



Aviso: si todavía no has visto Rogue One encontrarás spoilers de la película a continuación.

John Knoll, uno de los responsables de los efectos visuales de Rogue One: A Star Wars Story, conversó con nuestros compañeros de io9 sobre los cambios que tuvo el final de la trama. Knoll es parte de la compañía especializada en efectos especiales ILM, quienes estuvieron involucrados en la película.

Entre sus revelaciones anunció que, efectivamente, el final que vimos en la película no fue el primero que consideró Lucasfilm. Originalmente querían que fuera menos trágico y que sobrevivieran Jyn y Cassian, siendo rescatados por una nave rebelde que los llevaría a Leia y luego escapando al planeta Scarif.

Sin embargo, los guionistas también manejaban otras dos alternativas. La primera incluía el escape de Jyn y Cassian a bordo de una nave rebelde que sería perseguida por el destructor de Darth Vader, el cual los atacaría incluso cuando realizaban saltos a la velocidad de la luz. Al final del film se esconderían entre las nubes de Coruscant debido a que su nave estaba muy averiada.

En los últimos minutos de la película se enteran de que Leia iba a viajar de Coruscant a Alderaan en una misión diplomática, y le envían los planos de la Estrella de la Muerte. Lamentablemente, Vader detecta la transmisión y, debido a que su nave estaba muy averiada, no tienen forma de escapar. Es allí cuando Jyn y Cassian deciden sacrificarse y explotar la nave para que Vader nunca los atrape y los interrogue.

Había otro final aún más complicado

La segunda alternativa era aún más descabellada y por ello nunca vio la luz. En este final revelaban que al final Cassian Andor era un agente doble, y siempre estuvo trabajando para el imperio.

“Había una versión en la que Cassian siempre fue un agente doble, un espía plantado por el Imperio en la Rebelión. Sin embargo, al percatarse de lo peligrosa que era la Estrella de la Muerte y cómo el Imperio iba a usarla como un arma de destrucción masiva, se siente engañado y que está en el lado equivocado de la batalla. Es así como Cassian idea un plan para escapar del Imperio, congelando a toda la tripulación de su nave (incluyendo a Jyn) en carbonita para que el destructor estelar de Darth Vader no detecte señales de vida.”

De haber utilizado este extraño final, quiere decir que los héroes de Rogue One todavía podrían existir en el universo de Star Wars, incluso en las películas futuras. Estar congelados en carbonita al estilo Han Solo dentro de la nave en medio del espacio podría ser una buena excusa de por qué no aparecieron en A New Hope, The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi.

Afortunadamente, Lucasfilm decidió simplificar las cosas y nos dio ese final trágico pero maravilloso que vimos en el cine.

