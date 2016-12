Si eres un fanático de Star Wars esto puede hacerte hiperventilar. Lucasarts tiene en su poder una copia secreta de la primera película que se rodó de la saga Star Wars (A New Hope). El dato lo acaba de confirmar por accidente el director de Rogue One, Gareth Edwards.



Durante una entrevista para Little White Lies, Edwards reconoció que había estado visitando los estudios de Lucasfilm y que le invitaron a ver la copia restaurada de A New Hope. Estas son sus palabras exactas:

El primer día, visitamos los estudios de Lucasfilm en San Francisco de la mano de Industrial Light and Magic y nuestro supervisor, John Knoll. John nos contó que tenían una versión de A New Hope restaurada en 4K que justo acababan de terminar así que nos sentamos y la vimos.

Lo bueno de las películas antiguas es que su formato (película de 35 milímetros) tiene el tamaño perfecto para escanearlo en 4K. En este sentido era bastante previsible que Lucasfilm acabara remasterizando la saga en este formato. La cuestión realmente importante es: ¿De qué versión están hablando exactamente?

Edwards no ha contestado a esa pregunta, pero la cuestión es importante porque, a día de hoy, es imposible ver la película original en Full HD. George Lucas se empeñó en retocarla una y otra vez con el paso de los años hasta el punto de que no se puede encontrar una versión del film original en la que George no haya metido sus manazas. La única excepción es la versión que unos fans restauraron a partir de una copia original que circula por Internet, pero es una copia pirata y no está en 4K.

En definitiva, ¿Será esta copia secreta más de lo mismo, o Lucasfilm habrá tenido la idea de restaurar la película original tal y como se estrenó en cines aprovechando que el año que viene cumple 40 años? Algo nos dice que no pasará mucho tiempo hasta que lo descubramos. La noticia, eso sí, es una nueva esperanza. [Little White Lies vía Birth Movies Death]