Solo un año después de que saliera en la película italiana, la famosa canción se estrenaría en el programa Barrio Sésamo. En esta primera apariencia, los personajes eran un poco diferentes. No eran los muppets de hoy en día (ellos vendrían después) sino tres muppets genéricos, aunque se puede ver de dónde vino la inspiración para el producto final.

Poco después, los muppets que todos conocemos saldrían en The Ed Sullivan Show en Estados Unidos. Es aquí donde se estrenaría el muppet “Mahna Mahna”, con sus gafas redondas y pelo anaranjado, y las dos muppets rosa. En el programa, Mahna Mahna (al que luego le darían el nombre Bip Bippadotta) es un personaje excéntrico que no sigue su papel, lo que confunde a las otras muppets, que intentan restablecer el orden. No tienen éxito y al terminar la canción, Mahna Mahna se lanza contra la cámara.

Al final, los muppets que aparecieron en The Ed Sullivan Show son los que se hicieron famosos y no los de Barrio Sésamo. La canción Mahna Mahna pasó a ser una de las grandes. Dicho esto, aunque la canción originalmente salió en una película porno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sin esa película, quizá no tendríamos a Bip Bippadotta y sus amigas.