Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, comentó en una conferencia de prensa por el estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 2 que efectivamente los cameos de Stan Lee están conectados. El padre de un sinfín de cómics sería una especie de personaje omnipresente que vigila todo lo que sucede en las películas, algo que aunque no tiene ninguna implicación en la trama (al menos hasta ahora), es un easter egg bastante claro para todos los fanáticos de Marvel.



Eso sí, debemos tener claro que Feige se refiere a los cameos en las películas del “MCU”, el Universo Cinematográfico de Marvel. O lo que es lo mismo, el universo de los Avengers. Aquí no incluye las apariciones en las películas de X-Men o las antiguas películas de Spider-Man (pero sí la nueva, Homecoming).

Uatu el Vigilante.

Durante muchos años los fanáticos han imaginado que Stan Lee podría ser una interpretación de Uatu el Vigilante, un personaje omnipotente de los cómics de Marvel que vigila todo lo que sucede en el universo pero no interfiere en los acontecimientos. Feige dice que, aunque no está en sus planes (hasta ahora) inmiscuir a Stan Lee en la trama de sus películas, les encanta la idea de que sea este personaje que lo ve todo.



“Sí, Stan Lee existe en una realidad aparte de la que vemos en las películas.”

Esto explica por qué Stan Lee es un veterano de la Primera Guerra Mundial en Captain America: The First Avengers que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, un repartidor de FedEx en Captain America: Civil War y un ser intergaláctico en Guardians of the Galaxy. [vía Screen Rant / The Independent]

Aviso: si no has visto Guardians of the Galaxy Vol. 2 lee bajo tu propio riesgo a continuación. Hay un minispoiler del cameo de Stan Lee.

La pista más evidente de que Stan Lee es una versión de Uatu la encontramos en Guardians Vol. 2, donde lo vemos hablando con un grupo de Vigilantes, bromeando acerca de lo extraño fue para él ser un repartidor de FedEx (haciendo una referencia a Civil War). Después de esto no debería quedarnos ningún tipo de duda.

