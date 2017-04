DC Comics estrenará dos películas este año, pero la cantidad de historias que está desarrollando para el futuro de su universo cinematográfico es sorprendente. Sus planes incluyen la llegada de personajes que nunca han estado en la gran pantalla como Nightwing y Shazam, además de entregas protagonizadas por superheroínas.

Puede que Batman v Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad no fueran bien recibidas por la crítica, pero eso no ha cambiado los planes de DC de ofrecernos más de una docena de películas durante los próximos años.

¿Cuántas de ellas veremos hacerse realidad? Solo el tiempo lo dirá.

Estas son todas las películas que planea hacer DC Comics durante los próximos años

Las confirmadas

Todas estas películas ya están en desarrollo o casi listas para su estreno.

Wonder Woman

La próxima película que veremos de DC Comics será Wonder Woman, la cual contará el origen del personaje. La trama se desarrollará durante la Primera Guerra Mundial y ya sabemos quién será el villano. Se estrena el 2 de junio.



Justice League

En Justice League veremos unirse por primera vez al grupo de superhéroes de DC, incluyendo a tres personajes que hasta ahora no hemos visto en la gran pantalla (con la excepción de breves cameos en Batman v Superman), Flash, Cyborg y Aquaman. Se estrena el 17 de noviembre.



Aquaman

La película del superhéroe acuático acaba de comenzar producción, y poco a poco ha ido anunciando el elenco. Su protagonista será Jason Momoa, en un papel que parece haber sido creado para él. Se estrenará el 5 de octubre de 2018.



The Batman

La nueva película en solitario de Batman ha vivido muchos cambios en su desarrollo. Primero Ben Affleck dirigiría y escribiría el film (además de protagonizarlo), pero ahora no. Matt Reeves será el encargado de dirigirla y el guión será reescrito por completo. Todavía no tiene una fecha de estreno definida, pero se espera que sea para finales de 2018.



El resto

Aunque DC ha hablado acerca de la posibilidad de hacer estas películas, su producción no ha comenzado de manera oficial, así que tendremos que esperar para ver qué tan bien le va al universo de DC Comics hasta entonces.

Man of Steel 2

Decir que Superman se quedará muerto después de Batman v Superman es ser muy iluso. No importa que el Hombre de Acero no haya aparecido en ningún tráiler de Justice League, sabemos que regresará. No tenemos ni idea de cuál será la trama de esta película ni cuándo se estrenará, pero DC anunció que está “activamente en desarrollo” hace algunas semanas.



Black Adam

Hay una película de Black Adam en desarrollo y casi nadie sabe quién es Black Adam, o al menos quien que no lea los cómics de DC. Este es un villano que ha vivido durante miles de años y será interpretado por Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”.



Shazam

DC también hará una película del archienemigo de Black Adam, el superhéroe Shazam, y se espera que estrene para el año 2019. Recientemente escuchamos rumores de que el film de Shazam sería cancelado y Black Adam pasaría a ser el villano oficial en Man of Steel 2, pero hasta que DC no diga nada al respecto vamos a seguir tomando en cuenta solamente sus planes oficiales.



The Flash

Otra película que ha visto varios cambios en su desarrollo es The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Se supone que estrenaba en el año 2018 pero actualmente no tiene director y se espera que su guión sea reescrito por completo. Está por verse cuándo llegará a cartelera.



Cyborg

Cyborg es otro personaje que conoceremos en Justice League y tendrá su propia película. Por ahora no hay detalles acerca de su producción, pero se espera que llegue a cartelera en el año 2020.



Justice League 2

La película de la Liga de la Justicia tendrá una segunda parte en el futuro, incluyendo la aparición del villano definitivo de la saga, aún más poderoso que el que se dice que aparecerá en la primera película. No sabemos si Zack Snyder regresará como director, pero no debería extrañarnos si es así.



Suicide Squad 2

Otra película que tendrá secuela es Suicide Squad, y después del éxito que tuvo la primera parte en taquilla no deberíamos esperar otra cosa. Después de todo, la película incluso ganó un premio Oscar. Hay rumores de que la dirigirá Mel Gibson, lo cual sería tan extraño como maravilloso.



Gotham City Sirens

Suicide Squad también tendrá un spin-off llamado Gotham City Sirens, el cual estará protagonizado por tres villanas del universo de DC: Harley Quinn, Poison Ivy y Catwoman. Se espera que David Ayer dirija esta película.



Nightwing

Nightwing, para quien no lo conoce, es la identidad de superhéroe de un chico llamado Dick Grayson, quien en los cómics de DC fue el primer Robin. Este personaje también tendrá su propia película y será dirigida por Chris McKay, el director de The Lego Batman Movie.



Batgirl

Otro personaje relacionado a Batman que tendrá su propia película será Batgirl, y el encargado de dirigirla podría ser Joss Whedon, que actualmente se encuentra en conversaciones con Warner Bros para cerrar el trato. Whedon es la mente maestra detrás de Avengers y Buffy Cazavampiros, así que sería el director perfecto para este personaje.



Green Lantern Corps

Por último, Linterna Verde también regresará a la gran pantalla, solo que esta vez la historia se basará en la fuerza policial espacial a la que pertenece el personaje. Incluso hay rumores de que Ryan Reynolds podría regresar a la saga, pero tomando en cuenta que es la nueva cara del universo de películas de los X-Men (gracias a Deadpool), esto es muy poco probable.



