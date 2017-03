Hay un lado inocente en nuestra psiquis que nos lleva a hacerles preguntas idiotas a los asistentes virtuales. “Cortana, ¿tú me quieres?”. “Siri, ¿qué llevas puesto?”. “Ok, Google: ¿cuál es el sentido de la vida?”.

Pero cuidado: nunca le preguntes a Alexa “quién hace caca” porque la respuesta dura más de dos minutos.

Lo descubrió un usuario de Twitter llamado @tagsavage de la manera más natural. “Todo empezó con la pregunta «¿Alexa, quién se ha tirado un pedo?» y luego subimos la apuesta”, explica savage a The Verge.

Tras interrogar a Alexa sobre las personas que hacen caca, el Amazon Echo enumeró una interminable lista de personajes famosos que suelen evacuar, principalmente de la realeza británica y presidentes de Estados Unidos.

Aquí tienes solo un pequeño extracto de la respuesta:

Elizabeth II, Victoria of the United Kingdom, Prince Philip, George H. W. Bush, George W. Bush, Abraham Lincoln, Prince Charles, Hillary Clinton, Bill Clinton, Madonna, Edward VII of the United Kingdom, Prince Albert, Elizabeth I of England, Theodore Roosevelt, Diana the Princess of Wales, Princess Anne, Wayne Rooney, Prince William of Wales, Prince Andrew, Prince Edward, William IV of the United Kingdom, Sean Connery, Ralph Fiennes, Margaret Thatcher, Stephen Grover Cleveland (...)