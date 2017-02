Foto: Carlos Rebato / Gizmodo.

En la nueva Nintendo Switch optar por una librería completamente digital no será barato. Los juegos “triple A” tienen un tamaño considerablemente grande, mientras que la consola cuenta con apenas menos de 30 GB de capacidad de almacenamiento. Para descargar esos juegos será necesario gastar más dinero.

La Switch cuenta con un almacenamiento interno de 32 GB. Sin embargo, debido a lo que ocupa el sistema operativo, en realidad solo tiene disponibles 25,9 GB para instalar juegos. Esto es un grave problema para quienes quieran comprar sus juegos en formato digital, y para aquellos que comprarán juegos de generaciones pasadas en la consola virtual de la Switch (algo que Nintendo todavía no ha anunciado de manera oficial, pero seguramente lo hará en el futuro).

Algunos juegos son tan grandes que no podrán ser descargados a menos que se cuente con una memoria adicional (tarjeta microSD). Dragon Quest Heroes, por ejemplo, tiene un tamaño de 32 GB, lo cual supera la capacidad interna de la Switch. Por otro lado, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ocupa más de la mitad del almacenamiento de la consola.

Estos son los tamaños de algunos juegos de Switch anunciados hasta ahora, la mayoría ya están disponibles en otras consolas:

Dragon Quest Heroes 1 & 2 - 32 GB



The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 13,4 GB

Mario Kart 8 Deluxe - 7 GB

Snipperclips: Cut It Out, Together - 1,6 GB

Disgaea: 5 - 5,92 GB

Puyo Puyo Tetris - 1,09 GB

I Am Setsuna - 1,4 GB

Nobunaga’s Ambition - 5 GB

No obstante, esto tiene su razón de ser. A diferencia de PlayStation 4 y Xbox One, que usan disco duro tradicional, la Nintendo Switch utiliza memoria flash, un tipo de almacenamiento más costoso. Si Nintendo quería mantener el precio de la consola a 300 dólares tenía que sacrificar algunas cosas. Afortunadamente, las tarjetas microSD son lo suficientemente baratas como para que no supongan un gran gasto adicional a la compra de la consola y los juegos.

La Nintendo Switch sale a la venta el próximo 3 de marzo, junto con el nuevo The Legend of Zelda. [vía IGN / Polygon]

