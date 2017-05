Puede que no te hayas dado cuenta, puesto que sigue funcionando con normalidad si la tienes instalada, pero la aplicación oficial de Netflix ya no está disponible en Google Play para dispositivos con acceso root. Netflix ha confirmado que se trata de una decisión deliberada y ha explicado por qué.



El motivo es el nuevo modo offline que la plataforma estrenó a finales del año pasado. Para impedir que las descargas sirvan como fuente de piratería, Netflix ha confiado plenamente en el sistema de protección de contenidos de Google, Widevine DRM, que les obliga a retirar el acceso de la aplicación a todos aquellos dispositivos Android que no estén certificados por Google.

En palabras de la propia Netflix:

Con nuestra última versión 5.0 pasamos a depender completamente del Widevine DRM proporcionado por Google; por lo tanto, muchos dispositivos que no están certificados por Google o que han sido alterados ya no funcionarán con nuestra aplicación más reciente, y esos usuarios ya no verán la aplicación de Netflix en la Play Store.