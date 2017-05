GIF

Netflix acaba de hacer feliz a mucho gente entre la que me incluyo. El universo de la maravillosa The Dark Cystal de Jim Henson regresará en forma de precuela con Age of Resistance, una serie que constará de 10 episodios.



Según se ha podido saber, The Dark Crystal: Age of Resistance se comenzará a rodar este mismo otoño usando a personajes hechos por la Creature Shop de Jim Henson y Brian Froud, el diseñador conceptual que trabajó en la película original de 1982.



En cuanto a la trama, Netflix ha explicado que la aventura volverá al mundo de Thra con tres Gelfling que se embarcan en un viaje para salvar su mundo del malvado Skeksis. Además, la serie será dirigida y producida por el realizador Louis Leterrier.



El primer teaser es un homenaje al maestro Henson con una recopilación de imágenes de la producción. Jim Henson siempre dijo que la película fue el trabajo más difícil de su carrera. Sea como fuere, los fans de la obra de culto estamos de enhorabuena tras los rumores de una secuela en el pasado que nunca llegó a materializarse. [YouTube]