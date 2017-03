Desde sus comienzos como servicio de distribución de DVDs a domicilio, Netflix ha usado el popular sistema de las 5 estrellas a modo de método de valoración para la inmensidad de su catálogo. Ahora, la compañía ha anunciado que lo abandonará en favor de otro más simple: pulgar arriba, pulgar abajo.

El sistema lleva en beta desde hace un tiempo y es posible que, si compruebas tu propia cuenta, ya lo tengas activado. El despliegue del mismo será progresivo y para abril ya estará implementado al completo. Netflix asegura que, con los usuarios que han participado en la beta, este ha supuesto un aumento del 200% en el número de valoraciones.

Es ese aumento, posiblemente, el motivo principal por el que la compañía ha decidido cambiar el sistema. Más valoraciones implica más información para el algoritmo interno, el mismo que, refinado con el paso de los años, siempre parece recomendarte justo eso que andabas buscando. Junto al pulgar arriba o pulgar abajo aparecerá también un porcentaje indicando cómo de afín te considera el algoritmo con respecto al título en cuestión.

El problema detrás de valorar una película utilizando simplemente un pulgar arriba si te gustó o un pulgar abajo si no es que el abanico y la riqueza de opiniones se reduce enormemente.

El principal problema detrás de valorar una película utilizando simplemente un pulgar arriba si te gustó o un pulgar abajo si no es que el abanico y la riqueza de opiniones se reduce enormemente. A Netflix puede servirle, pero en el mundo real rara es la ocasión en la que puedes valorar una película únicamente con me gustó/no me gustó.

Por ejemplo: las dos últimas películas que he visto en el cine han sido Logan y Kong: Skull Island. Las dos me han gustado (pulgar arriba), pero una me parece infinitamente superior a la otra (Logan).

Hay ciertamente algo de problema primermundista en todo este asunto y la realidad es que la importancia de que Netflix cambie su sistema de valoración es mínima, pero será curioso ver cómo, con la pérdida de esos matices intermedios, la compañía se las apaña para no dividir su catálogo entre lo “muy bueno” y lo “muy malo”. Estrellas y pulgares aparte, existe toda una miríada de servicios externos que te puede ayudar a encontrar con más precisión esa película o serie que andabas buscando.