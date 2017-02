GIF

La Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y un protagonista con el que te vas sentir identificado si alguna vez has estado enganchado a un videojuego figuran en el primer anuncio de la historia de Nintendo para emitir durante la Super Bowl.

Advertisement

Ya sabes que la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, más conocida como Super Bowl, es uno de los eventos deportivos con mayor audiencia de la televisión. Cada año, las principales marcas del mundo aprovechan sus franjas publicitarias para emitir algunos de los anuncios de más impacto y mayor coste del año (hablamos de 5 millones de dólares por 30 segundos).

La fórmula de Nintendo es sencilla, pero efectiva: mostrar el nuevo Zelda y las ventajas de la Switch como consola híbrida, y establecer un target para el producto: veinteañeros para los que jugar está antes que el desayuno.



Aquí tienes la versión extendida del anuncio, exclusiva para Internet: