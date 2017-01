La Nintendo Switch tendrá el primer servicio online de pago en la historia de las consolas de la compañía, lo que quiere decir que los usuarios tendrán que pagar para poder jugar en línea. Nintendo anunció que, para compensar, la suscripción incluirá un juego mensual “gratis”. Sin embargo, este regalo tiene letra chica.

Nintendo finalmente seguirá la tendencia de PlayStation y Xbox al cobrar por su servicio online, el cual incluirá la posibilidad de “jugar en línea y controlar la consola desde un dispositivo móvil usando una aplicación”. Además, la compañía regalará un juego clásico de NES o SNES cada mes a los suscriptores. No obstante, es un regalo con trampa.

Chris Kohler, editor de videojuegos para Wired, pudo confirmar en el evento de Switch que el juego de “regalo” solo estará disponible de forma gratuita durante un mes. Si después de ese tiempo quieres continuar jugándolo, tendrás que comprarlo.

“Confirmado por Nintendo of America: Los juegos clásicos mensuales de la Switch estarán disponibles solo durante un mes.” “Quizás no me expliqué bien, disculpen. Después de un mes ya no podrán jugar el juego clásico mensual de Switch Online a menos que lo compres”.

En la página web de Nintendo Switch Online el mensaje se puede interpretar de varias formas:

“Los suscriptores podrán descargar y jugar un título de NES o SNES de forma gratuita durante un mes”.

¿Se refieren a que solo estará disponible para descarga por un mes o a que después de ese tiempo no podrás jugarlo más? Según Kohler pudo comprobar hablando con voceros de Nintendo of America, es la segunda opción.

Durante años PlayStation ha sido criticada por ofrecer juegos “gratuitos” a los suscriptores de PS Plus, pero revocar el acceso si dejan de pagar la suscripción. Xbox, por su parte, regala de forma definitiva juegos cada mes a los que pagan una suscripción a Xbox Live Gold.

La medida de Nintendo más que un regalo parece un alquiler de juegos. Si un mes ofrecen un clásico como Super Mario RPG o The Legend of Zelda: A Link to the Past tienes solo un mes para completarlo. De lo contrario, deberás comprarlo para seguir jugando. [vía Chris Kohler (Twitter) / NeoGAF]

