Si lo que cuenta el diario The Wall Street Journal se acaba confirmando, Nintendo podría batir todos los récords históricos de descarga para móviles. Tras Mario y Pokémon la compañía estaría desarrollando una de las grandes joyas de sus franquicias: The Legend of Zelda para móviles.



De ser así, ¿será un nuevo juego como hicieron con Mario o se tratará de un port? Habrá que esperar, el diario explica que, de confirmarse el lanzamiento, este movimiento podría ser el último gran esfuerzo de Nintendo por expandir sus franquicias a los móviles. Un juego que llegaría tras Animal Crossing, probablemente en el algún momento de la segunda mitad de 2017.



Tanto Nintendo como la compañía DeNA han declinado hacer comentarios al diario sobre el lanzamiento. Por último y según The Wall Street Journal, desde The Pokémon Company están planeando una nueva aplicación de juegos de cartas .

Sea como fuere, en unos meses podríamos tener entre nosotros una versión móvil del universo Zelda. Ojalá sea cierto. [Kotaku]