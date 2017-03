Imagen: Pavel Ignatov / Shutterstock

Hace diez años, lo primero que tenías que instalar en tu computadora nueva eran programas antivirus y antimalware. Internet era un campo de minas de contenido malicioso que podía infectar tu red local con un simple clic errante. Pero las cosas han cambiado drásticamente.



Windows tiene opciones de seguridad mucho más robustas, los navegadores son más inteligentes y, con suerte, también lo son los usuarios. En lugar de gastar tu dinero en un montón de software de seguridad que a menudo es tan invasivo e irritante como el malware del que te protege, piensa en una estrategia de seguridad minimalista y usa técnicas de navegación segura.

A continuación enumeramos los escasos programas de software que realmente necesitas y dónde encontrarlos.

Actualizaciones del navegador y el sistema operativo

La buena noticia para el usuario consciente de la seguridad es que en 2017 los desarrolladores de sistemas operativos y navegadores se toman la seguridad muy, muy en serio, y una gran parte de la protección que antes requería aplicaciones de terceros (como herramientas para detectar páginas de phishing) ahora viene preinstalada, independientemente de la plataforma que estés utilizando.

Toda esa protección extra integrada no vale de mucho si no mantienes tu sistema operativo y tu navegador actualizados en todo momento. Es importante para la seguridad del sistema que Google actualice Chrome (y Chrome OS) automáticamente, te guste o no, y que Microsoft corra el riesgo de irritar a sus usuarios con actualizaciones constantes de su sistema operativo.

Te habrás dado cuenta de que muchos de los hackeos que llegan a las noticias se refieren a agujeros de seguridad que han sido parcheados desde entonces, o que acaban siendo parcheados rápidamente. Y hasta las grandes empresas de tecnología atacan a la competencia sobre vulnerabilidades que han dejado sin parchear. Mantener tu sistema actualizado es una de las mejores maneras de protegerlo, y también uno de los más fáciles, así que no lo descuides.

Con la mayor parte de nuestra vida digital centralizada en el navegador, mantenerlo actualizado y seguro debe ser una prioridad. No instales más extensiones y complementos de los que necesites y mantén actualizados los que tengas (Chrome y Firefox deberían hacerlo automáticamente). Si tienes problemas para recordar contraseñas seguras o simplemente quieres una capa adicional de protección, considera instalar administradores de contraseñas como LastPass o 1Password, y un VPN también es una inversión que vale la pena para proteger tus datos cuando viajan por Internet, especialmente si usas redes wifi públicas con frecuencia.

Programas antivirus y cortafuegos

Hace unos años, cualquier artículo sobre seguridad informática habría empezado con recomendaciones sobre antivirus y cortafuegos, y aunque estas herramientas todavía pueden ser muy útiles, ya no son tan importantes como eran antes. Si estás en Windows 10, cuentas con más seguridad integrada que nunca, incluidos un antivirus completo que se activa si no instalas el tuyo propio (Windows Defender), filtros de Internet y protección avanzada basada en la nube.

Esto no quiere decir que los programas antivirus sean totalmente inútiles. Si navegas frecuentemente por sitios peligrosos o si la computadora es compartida con personas que no tienen conocimientos para realizar una navegación segura (piensa que en muy jóvenes y muy mayores), no dejes de echar un ojo a los antivirus recomendados. A menudo puede reforzar la seguridad de tu computadora de forma gratuita, pero ten en cuenta que algunos vienen con complementos (extensiones para el navegador) que tienen mala fama, y es mejor desactivarlos o desinstalarlos por completo.

¿Necesita software antivirus en un sistema macOS? No hay respuesta definitiva: si bien es cierto que ahora hay más virus dirigidos a los Mac gracias a la cuota de mercado que Apple ha adquirido en los últimos años, también es cierto que entre la App Store cerrada y la protección que ofrece el navegador, los Mac son muy seguros desde que salen de la caja. Siempre que no estés ejecutando software obsoleto o instalando aplicaciones no autorizadas, estás muy bien protegido, pero —como ocurre en Windows— tener herramientas antivirus de terceros instaladas puede ofrecerte una tranquilidad extra.

En cuanto a los cortafuegos o firewalls —programas que actúan como puntos de control para los datos que entran y salen del sistema—, los sistemas operativos modernos y los routers generalmente vienen con suficiente protección incorporada para cubrirte las espaldas en este aspecto. La adición de uno extra (tal vez uno que venga con tu antivirus) normalmente reforzará la seguridad de tu computadora, pero puede tomar un poco más de su tiempo configurarlo y adaptarlo. La mejor opción gratuita siempre ha sido ZoneAlarm.

Seguridad en tu smartphone

Los smartphones son más cerrados que una computadora portátil o de sobremesa. Si mantienes actualizado el sistema operativo de Apple o Google y solo instalas aplicaciones a través de las tiendas de oficiales, es muy probable que estés seguro. La mayoría de las vulnerabilidades aparecen en aplicaciones instaladas a través de canales no oficiales o en código antiguo.

En general, las aplicaciones de seguridad no son vitales en tu teléfono. Pero vale la pena decir que nada es seguro al 100%, aunque tengas el último y mejor software de seguridad instalado. Recientemente, una empresa de seguridad encontró malware en una serie de dispositivos Android inyectado en algún punto de la cadena de suministro, por lo que vale la pena adquirir el terminal en puntos de venta y redes de distribución de confianza.

Desde el punto de vista de la seguridad, es mucho más importante asegurarse de que el teléfono tiene un bloqueo digital eficaz y tomar conciencia de los diversos problemas de privacidad que surgen mientras estás utilizando el terminal. Como ocurre con las computadoras, instalar un VPN es una buena idea si usas redes wifi públicas con frecuencia, pero ten en cuenta que esto protege tus datos a medida que viajan por Internet en lugar de proteger tu dispositivo físico.

Incluso los programas antivirus disponibles para móviles (que a menudo se ofrecen junto con el software de escritorio) se centran en cuestiones como la protección de datos y medidas antirrobo en lugar de buscar malware, lo que muestra dónde deben estar tus prioridades. De hecho, prácticamente no hay ningún software de seguridad para iOS, lo que demuestra lo cerrados que suelen ser los teléfonos de Apple, algo que ya sabrás si alguna vez has intentado cambiar el navegador predeterminado de tu iPhone.