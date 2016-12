Calendario de Al Moore para la revista Esquire en 1950. Si lo encontraras, podrías volver a utilizarlo en 2017

Solo hay catorce combinaciones posibles en el calendario gregoriano. Sí, incluidos los años bisiestos. De ahí que entre algunos amantes de lo vintage haya surgido la moda de reutilizar almanaques antiguos que coincidan con los meses y días del año corriente. Estos son los que valdrán en 2017.



Según la web “When Can I Reuse This Calendar?”, en 2017 podremos volver a utilizar los almanaques de 2006, 1995, 1989, 1978, 1967, 1961, 1950, 1939, 1933 y 1922. Si no conservas ninguno de esos años, siempre puedes hacerte con un calendario viejo en un mercadillo ambulante o en eBay, como el de chicas pin-up dibujadas por Al Moore para la revista Esquire en 1950.

Mirando hacia el futuro de forma responsable, todos tus almanaques de 2017 podrán reciclarse en los años 2023, 2034, 2045, 2051, 2062, 2073, 2079, 2090, 2102 y 2113. O podrías subir el nivel de frikismo haciéndote con un calendario perpetuo, un dispositivo que permita conocer el día de la semana de cualquier fecha para los próximos siglos.