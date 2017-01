Cartel de la estación noruega Radio 1, en Oslo. Foto: James Cridland / Flickr

Al final no ha sido el vídeo el que mató la estrella de la radio, como decía la canción. Ha sido la radio digital. Noruega dice adiós a las emisiones de radio FM. Es una decisión pionera en el mundo y que ya ha generado mucha polémica. Si funciona, pronto seguirán su ejemplo otros países.



Advertisement

Lo que se abandona es el uso del espacio radioeléctrico correspondiente a las emisiones en FM. En su lugar se adopta como estándar la radio digital DAB. LA primera ciudad en abandonar la FM en favor de DAB será Bodo, el 11 de enero. Le seguirá el resto del territorio nacional noruego.

La medida tiene sus ventajas técnicas. La más obvia es que se multiplica el número de canales disponibles al abandonar el ancho de banda limitado de la FM. Solo los canales de radio públicos pasan de cinco a 25. Para captar emisiones DAB se necesita un dispositivo preparado para ello. Las autoridades noruegas aseguran que dos tercios de los hogares ya cuentan con ese tipo de receptores y que la señal DAB llega al 99,5% de la población.

Pese a ello, la medida aprobada por el parlamento noruego no ha sido para nada bien recibida por la población. El 66% de los ciudadanos consultados se opone a la medida, y solo un 17% la apoya. Una de las razones es que aún hay dos millones de automóviles en circulación que no cuentan con receptores DAB, y por tanto deben gastarse dinero en el cambio. También hay voces que alertan de que la medida supondrá el cierre de muchas pequeñas estaciones locales. Finalmente, algunas voces alertan de que confiar solo en DAB puede suponer un problema de seguridad en caso de que se quiera enviar un mensaje de emergencia a la población.

Advertisement

De momento no hay muchos países que vayan a seguir los pasos de Noruega. Suiza planea hacerlo para 2020, y Reino Unido o Dinamarca lo están estudiando. En España no hay el más mínimo plan al respecto de momento. Algunos países como Finlandia y Suecia han visto fracasar la implantación de la radio DAB. El caso Noruego y si tiene éxito o no probablemente se convierta en un referente para seguir sus pasos en otros lugares. Permaneceremos a la escucha. [vía CBC]