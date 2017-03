La nueva película de Batman continúa viviendo cambios en su producción. Ben Affleck, quien originalmente iba a protagonizar, escribir, dirigir y producir el film, abandonó parte de sus responsabilidades y dio paso a muchos cambios, lo que resulta en que no tendremos The Batman hasta dentro de mucho tiempo.

El nuevo director que se encargará de la película será Matt Reeves, quien trabajó en películas como Let Me In y Cloverfield. La mala noticia es que Warner Bros y el director planean volver a escribir por completo la película, lo que quiere decir que la producción se retrasará aún más.

Desde Variety aseguran que Warber Bros no comenzará a grabar el film, hasta ahora conocido como The Batman, hasta algún momento del año 2018, lo que quiere decir que la película no vería la luz hasta 2019.

Matt Reeves fue contratado para trabajar en War of the Planet of the Apes hasta finales de junio, por lo que la producción de Batman no comenzará hasta 2018. Esto también significa que esos rumores que se escuchan acerca de castings de actores son completamente falsos, dado que el director no podría reunirse con ellos hasta julio.

Hay rumores de que Warner y DC Comics ven a The Batman como una última oportunidad después de las malas críticas que recibieron Batman v Superman y Suicide Squad; la nueva película sencillamente tiene que ser perfecta. No solo esto, también hay rumores de que Ben Affleck está harto de interpretar al personaje desde que vio la mala percepción que tuvo Batman v Superman.



Hasta ahora solo hay tres actores confirmados para el proyecto: Jeremy Irons (Alfred), Jon Manganiello (Deathstroke) y Affleck (Batman). De cualquier forma, antes de la llegada de Batman podremos ver cómo resultan las cosas para Wonder Woman el próximo mes de junio y Justice League en noviembre. [Justin Kroll (Variety) vía /Film]

