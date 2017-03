Aquí tienes nuestro recopilación de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



Google tiene la costumbre de presentar, olvidar y finalmente descontinuar sus productos. En los últimos tiempos, esto le ha ocurrido a Spaces, un servicio que la mayoría nunca supo siquiera que existía. Este un recorrido por algunos de nuestros servicios favoritos discontinuados por Google a través de los años.

Cada año se celebra una maratón muy especial en el planeta donde tan sólo pueden participar 40 corredores. Esa carrera es una de las difíciles, singulares y sádicas de cuantas existen, tanto, que únicamente 14 personas han logrado terminarla alguna vez. Bienvenidos a Barkley Marathons.

El hombre ha estado cruzando diferentes razas de perros por siglos. Se hizo por varias razones. Unos querían un perro que ladrara más alto, otros querían un perro más grande y algunos querían un perro más dócil.

“Cómete las verduras. No quiero. Vale, hasta que no te las termines no vas a dejar la mesa”. Se trata de una de esas escenas comunes en los hogares cuando los padres tratan de forzar una buena nutrición para sus hijos pero, ¿no sería más fácil dejar que los niños coman lo que quieran?

Ya sabemos que los perros no pueden comer chocolate porque su metabolismo no es capaz de procesarlo, pero ¿y queso? ¿Qué tipo de frutas son buenas para ellos y cuáles no? Here Pup! ha elaborado una genial infografía que resume algunos de los alimentos más comunes.

El azúcar es dañino para la salud si se consume en exceso, y muchos no se percatan de la que incluyen los alimentos y productos que consumen cada día, desde las gaseosas a las barras de chocolate y bebidas energéticas. Esta fórmula sencilla te ayudará a entender cuánta azúcar consumes cada día.

Wikileaks ha publicado la primera de siete partes de filtraciones relacionadas con el programa de ciberespionaje de la CIA. En los casi 9.000 documentos que se han liberado podemos conocer al detalle cómo la agencia de inteligencia utiliza smartphones y televisores para espiar. ¿Qué significa todo esto?

¿Estás pensando en cambiar de aires y mudarte a otro país? Quizás esta lista te pueda ayudar a decidir entre alguna de las opciones que barajas. Se trata de un ranking basado en el estudio de 80 países que arroja una lista de los mejores del 2017. Países cuya calidad de vida está por encima de la media.

Que una nueva generación de consolas llegue con problemas técnicos se ha convertido en una tradición durante la última década, y la Switch no iba a ser excepción. La nueva consola de Nintendo cuenta con algunos fallos bastante graves que están afectando a muchos usuarios.

La Nintendo Switch, ese especie de híbrido entre tablet y consola es una apuesta fuerte, pero también arriesgada. Ha salido a la venta con más problemas de hardware y software que juegos, y los fans que se han gastado 300 dólares en ella están buscando soluciones a esos fallos.

Puede que pienses que hacer deporte con el estómago vacío tiene alguna ventaja, como quemar más grasa en cada entrenamiento. La realidad es que los inconvenientes de esta práctica son muchos más que sus ventajas. Aquí te explicamos por qué hay que comer algo antes de ir al gimnasio o a correr.

Mi primera pregunta para los investigadores de Harvard fue: “¿Qué es un cristal de tiempo?”. Los estudiantes de posgrado Soonwon Choi, Joonhee Choi y la investigadora posdoctoral Renate Landig empezaron a reírse. “Esa es una muy buena pregunta”, dijo Soonwon.

De manera fortuita, como suele ocurrir en casos tan extraños, un equipo de médicos en la Universidad de Ontario (Canadá) dio con un hecho sorprendente. Tras 10 minutos de ser declarado clínicamente muerto, el cerebro de un paciente registró actividad en forma de ráfagas de una sola onda delta.

En la era de Tinder, Match y OKCupid practicamos menos sexo que hace 25 años. Y es un fenómeno generalizado, que afecta a personas de cualquier género, raza, educación o situación laboral. Pero en especial a los casados.

Después de ver los primeros seis episodios de Iron Fist, la cuarta serie del universo de Marvel y Netflix, nos sentimos decepcionados. Se trata de una serie acerca de un experto en artes marciales que lo que menos hace es pelear. Daredevil ha dejado la vara muy alta.

El congreso y el Senado de Estados Unidos acaban de tomar una decisión que no se veía desde hace más de 6 años. Ambas cámaras acaban de aprobar por unanimidad el presupuesto de la NASA para 2017: 19.508 millones de dólares con una petición muy clara: poner un hombre en Marte.

A veces, como George Clooney en Gravity, las naves espaciales terminan mal y se pierden en esa frontera final que llamamos espacio. La NASA tiene experiencia encontrando objetos perdidos. El último de estos objetos es una sonda india que perdió contacto con la Tierra hace ocho años.



Un equipo de arqueólogos ha descubierto una estatua de ocho metros de alto enterrada bajo un barrio de El Cairo, en Egipto. Los investigadores creen que se trata de una representación del faraón Ramsés II.

Esta es la historia de una enfermera que no podía resistirse en la sala de operaciones y acababa tirándose pedos con cierta frecuencia. La constancia de esta mujer por buscar soluciones acabó en un estudio científico sobre la naturaleza contaminante (o no) de los pedos en un hospital.

¿Sabías que las carreteras de Estados Unidos son una porquería? ¡Y nuestros puentes son un desastre! Un nuevo informe de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) sobre el estado de la infraestructura en el país confirma nuestras sospechas, y otorga una mala calificación a nuestras vías.

Si alguna vez has viajado en un avión comercial es probable que hayas notado esos pequeños remolinos blancos en el centro de los motores en las alas. Puede parecer sencillo: su función es avisar a la tripulación en tierra cuando el motor turbofan está girando, ¿verdad? Pero eso no explica todo.