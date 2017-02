Un grupo de usuarios ha conseguido acceder a los servidores de Nintendo y descargar archivos del nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo que ha resultado en la filtración de una enorme cantidad de imágenes, vídeos y detalles del juego días antes de su lanzamiento. Ten cuidado con los spoilers.

El nuevo Zelda saldrá a la venta el próximo 3 de marzo tanto para Wii U como para Nintendo Switch, la nueva consola que se comercializará a partir de ese mismo día. No obstante, hackers y curiosos lograron acceder a la base de datos de Nintendo y descargaron una serie de archivos llenos de información y spoilers del juego.

Por si fuera poco, consiguieron ejecutar estos archivos en una Nintendo Wii U hackeada aprovechando una vulnerabilidad de la consola, lo que quiere decir que conocen muchos detalles del título y los están filtrando en Internet.

Nintendo ya eliminó gran parte de estos archivos y bloqueó el acceso a muchos otros. Sin embargo, hay muchos datos disponibles entre imágenes y vídeos, incluyendo cosas como las armas del personaje y los jefes del juego. Alguien incluso subió la batalla con el jefe final de Breath of the Wild a YouTube.

En la filtración también están incluidos todos los objetos del juego, el aspecto de algunos calabozos, de los enemigos y descripciones de las regiones y los jefes.

También hemos podido conocer que será posible personalizar por completo el aspecto de Link, cambiándole de ropa y el color de su túnica.

Por último, el repertorio de armas y escudos disponible en el juego es sorprendente.

Si eres de los que está esperando con ansias el lanzamiento de este título desde hace mucho tiempo, comienza a cuidarte de los spoilers en Internet. Puedes encontrar todas las imágenes filtradas en este enlace. Hazlo bajo tu propio riesgo. [Eebrolbrahim (Imgur) vía Kotaku]

