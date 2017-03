El champú seco llegó al mundo como una salvación. ¿Te has levantado tarde y no has podido lavarte el pelo? Usa champú seco. ¿Tienes pelo graso y estás cansando de lavartelo todos los días? Usa champú seco. Las posibilidades eran infinitas.



Para los no familiarizados con esta substancia mágica, el champú seco es un producto que absorbe la grasa de tu pelo y cuero cabelludo. Este producto, que suele venir en forma de líquido, polvo o espray, crea la apariencia de pelo limpio y, por lo tanto, permite más días entre lavados. En los últimos años ha aumentado en popularidad debido a la preocupación por lavar demasiado el pelo y privarlo de sus aceites naturales.

Champú seco ha existido durante siglos, aunque no siempre con ese nombre. En el siglo XV en Asia, se usaba polvo de arcilla. Fue uno de los productos más importantes en 1940 para las amas de casa, que necesitaban una solución “fácil y rápida” para su pelo. La mayoría de los productos de champú seco tienen bases de alcohol o almidón para absorber la grasa. También es fácil de usar. Solo tienes que aplicarlo al pelo y cuero cabelludo y listo.

Sin embargo, aunque es verdad que el champú seco es conveniente y hace lo que dice, no es bueno usarlo por muchos días seguidos. Si lo piensas, la respuesta es obvia: sigues viviendo con todos contaminantes, químicas y otras porquerías que has recogido durante el día/los días, en tu pelo. Además, puede tener otras consecuencias.

Usar champú seco por varios días y no lavarse el pelo no solamente conlleva problemas higiénicos, también puede causar otros problemas. Según la Cleveland Clinic, algunos de estos efectos son:

Seca el pelo : Una de las principales funciones de champú seco es absorber grasa. Sin embargo, nuestro pelo necesita hidratación. Usar demasiado champú seco puede secar el pelo y fracturar la fibra del pelo.

: Una de las principales funciones de champú seco es absorber grasa. Sin embargo, nuestro pelo necesita hidratación. Usar demasiado champú seco puede secar el pelo y fracturar la fibra del pelo. Causa erupciones en el cuero cabelludo : Champú seco a veces también deja un residuo en tu cuero cabelludo que puede producir una irritación. A pesar de ser inconveniente, esto puede impedir el crecimiento del pelo.

: Champú seco a veces también deja un residuo en tu cuero cabelludo que puede producir una irritación. A pesar de ser inconveniente, esto puede impedir el crecimiento del pelo. Produce un efecto “apagado”: Los ingredientes del champú seco también pueden crear un efecto apagado en el pelo debido que producen un efecto mate. Por lo tanto, usarlo demasiado disminuye el brillo del pelo.

Si quieres seguir usando champú seco, lo más inteligente que puedes hacer es no usarlo todos los días. Una persona normal debe de lavarse el pelo por lo menos dos a tres veces a la semana. En los días que no te lo lavas, puedes usar champú seco.

En todo caso, y dadas estas situaciones, lo más sabio que puedes hacer es escuchar al viejo refrán: todo en moderación.