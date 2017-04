Si eres de los que ama Microsoft Word lo entiendo, pero recomiendo que actualices el software ahora mismo. McAfee recientemente descubrió que hay un exploit de día cero que está afectando a los usuarios de Office. Y es un problema serio, dado que los hackers están escondiendo el exploit en archivos .doc que simulan ser documentos de Word normales. Al abrir esos documentos le ofrecerás a los hackers acceso completo a tu ordenador, y eso (obviamente) es algo malo. Microsoft ya publicó un parche para solucionar la vulnerabilidad, así que si eres de esas personas que todavía usan Word, actualiza ahora mismo.

Sin embargo, eso nos lleva de nuevo a mi pregunta original: ¿Qué hace que la gente siga usando Microsoft Word hoy en día? Google Docs ofrece la mayoría de sus mismas características de forma gratuita. TextEdit, en macOS, también es gratuita e increíblemente liviana. Incluso podrías usar Evernote para procesar texto, si eres esa clase de usuario.

El hecho es que Microsoft Word es un objetivo muy atractivo para los hackers hoy en día. Antes de esta amenaza mediante un archivo .doc existió un macro virus que atacaba a Word y puso a millones de usuarios en riesgo. Aunque los macro virus eran bastante comunes para los usuarios de Windows hace 10 a 15 años, esta vez también atacaba a los usuarios de Mac que abrían documentos de Microsoft Office infectados y, sin querer, descargaban un montón de malware disfrazado.

El gran problema con Microsoft Word y el malware es que es tan ubicuo que es muy probable que alguien sea engañado y abra uno de estos archivos maliciosos. Un consejo: no lo hagan. En serio, no abran absolutamente ningún archivo misterioso que esté adjunto en un correo electrónico, dado que es bastante probable que sea malicioso. Algunas compañías de seguridad dedican páginas web completas para advertir de los peligros del malware en Microsoft Word, así que es hora de que consideres usar otra herramienta para procesar texto, quizás algo como Google Docs que se encuentra en la nube y no supone un riesgo tan grande para tu ordenador. ¿Les dije que es gratuito?

Realmente no quiero juzgar a nadie. Si usas Microsoft Word y eso te hace feliz, bien por ti. No obstante, si usas Microsoft Word pero sencillamente lo haces por costumbre y no tienes ninguna razón en específico para hacerlo, podrías estar poniéndote en riesgo sin necesidad. Por otro lado, también podrías ser una de esas personas que llevan años creyendo que Word es la mejor plataforma para procesar texto que hay simplemente porque algún día lo fue.

Hoy Word no es la mejor, así que si sigues fiel a la plataforma por cualquier motivo, te invito a que lo cuentes en los comentarios. Realmente me da curiosidad.

