Porque uno no nace sabiendo y alguien tiene que decirte los secretos que se esconden detrás del sexo, la página de referencia para miles de amigos y conocidos acaba de abrir un pequeño consultorio sexual. El portal lanza Pornhub Sexual Health Center, un sub de educación dirigidos a jóvenes y no tan jóvenes.



Hablamos de un destino masivo de entretenimiento para adultos, así que desde Pornhub han pensado que además de ofrecer horas de sexo en las pantallas, también pueden convertirse en todo un recurso para alguno de sus 70 millones de usuarios diarios.



Entre el centro online aparecen varios temas, desde la seguridad sexual, el asesoramiento con las relaciones, anatomía sexual básica o información sobre infecciones de transmisión sexual. Todo estará dirigido por una terapeuta sexual, Laurie Betito, junto a varios médicos y expertos en ofrecer consejos y responder preguntas de los usuarios de cualquier tipo. Let´s talk about sex.[Mashable]