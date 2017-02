Faltan cuatro meses para el estreno de Wonder Woman y DC Comics todavía no ha presentado de forma oficial al villano de la película. No obstante, gracias a una feria de juguetes ya podemos darle un primer vistazo a Ares, el dios al que se enfrentará la Mujer Maravilla, además de conocer qué actor lo interpretará.

En la New York Toy Fair 2017, feria anual de juguetes en la ciudad de Nueva York, han presentado la nueva línea de figuras de acción del Multiverso de películas de DC Comics. Entre los juguetes encontramos a Wonder Woman, Steve Trevor y Ares.

Es la primera imagen disponible del diseño del villano del film.

Ares, en el universo de DC, es un supervillano basado en la mitología griega al que se han enfrentado las amazonas durante mucho tiempo. Entre sus superpoderes cuenta con la inmortalidad, una armadura indestructible, fuerza y velocidad sobrehumana, necromancia, control del clima y proyección de energía.

En los cómics, Ares luce de la siguiente forma:

También hemos podido conocer que el actor que interpretará a Ares será David Thewlis. Su participación en la película fue anunciada el pasado mes de noviembre, pero hasta la fecha no se sabía qué personaje iba a interpretar.

Es bastante posible que conozcas a Thewlis como el Profesor Lupin de la saga de película Harry Potter. El actor dará vida al villano gracias a una mezcla de efectos reales y CGI, según reportan en Heroic Hollywood.

Wonder Woman se estrenará el 2 de junio de este mismo año y será la primera película del multiverso de DC en el 2017. La revista Empire también nos ha regalado una nueva imagen de la Mujer Maravilla. [vía StitchKingdom (Twitter) / /Film / Heroic Hollywood]

Imagen vía: Empire.

