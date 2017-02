Llevo mi Switch a todas partes dentro de un calcetín de lana. Durante la mañana de hoy tuve el valor de jugar con ella fuera de casa, temeroso de que alguien pudiera arrebatármela de las manos. Esta es la nueva consola de Nintendo y la tengo en mi poder desde hace pocos días. Aquí tienes mis primeras impresiones.

Lo primero que puedo decir al respecto de la Switch es que es pequeña, tanto así que puedo meterla en un calcetín de lana que se convirtió en la nueva funda de mi consola.

La Nintendo Switch es la consola de sobremesa más pequeña que he tenido y es aún más delgada que la Wii. Sin embargo, aunque es pequeña, me permite jugar al título más avanzado en la historia de The Legend of Zelda mientras voy a la oficina en tren y cuando estoy acostado en mi cama y mis bebés duermen en la habitación de al lado (juego con audífonos y tengo una niñera, no crean que descuido a mis hijos).

Advertisement

Advertisement

Esta pequeña máquina es maravillosa, y me siento un poco ridículo de llevarla en mi mochila junto a mi 3DS. Nintendo asegura que la Switch no reemplazará la 3DS, pero no encuentro cómo justificar el llevar encima dos consolas portátiles de Nintendo, incluso cuando quiero poder jugar tanto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild como a Fire Emblem Birthright.

Casi no he usado la Switch conectada al televisor, pero reconozco que este es el mejor truco de la consola. Es algo que sorprendió a todos en casa cuando hice una pequeña demostración, con la excepción de mis bebés, pero ellos apenas tienen ocho semanas de haber nacido.



La demostración también fue un éxito en la oficina. Todos quedaron muy impresionados al ver lo rápida que es la transferencia de imagen entre la pantalla de la consola y un televisor. Eso sí, la transferencia es aún más rápida cuando es desde el televisor a la consola portátil, como podrás comprobar a continuación.

Puedes desconectar los mandos JoyCon de la Switch para usarlos en tus manos como en la era de Wii. También puedes conectarlos en una base de agarre para transformarlos en un mando más tradicional. Personalmente, no lo he hecho en muchas ocasiones debido a que prácticamente todo el tiempo he jugado a la consola en el llamado “modo portátil”.

Sponsored

Algunos de mis colegas han jugado a la consola usando los mandos por separado de la pantalla, y reportan un problema importante: los JoyCons a veces fallan al enviar la señal a la consola cuando juegan Zelda. Pareciera ser un problema con la sincronización y puede que sea algo que solucionen con un parche, o quizás mis colegas recibieron unidades defectuosas. Hemos contactado a Nintendo para consultarles al respecto.

Hasta ahora he jugado con mi Switch en el subterráneo, en mi habitación y en la oficina. Este es el aspecto más importante del sistema: jugar títulos de sobremesa en cualquier lugar que te encuentres. No obstante, solo he podido probar la consola con el nuevo Zelda, porque es el único juego que nos ha facilitado Nintendo.

Advertisement

Advertisement

La compañía ni siquiera nos ha enviado 1 2 Switch, y sin ese título hay muchas cosas que no puedo probar: no puedo verificar cómo funciona el sistema de vibración de los mandos, tampoco puedo darle uno de los JoyCon a un amigo para probar el multijugador local, ni mucho menos puedo probar mis habilidades como granjero al ordeñar vacas en ese extraño jueguito.

Debido a que este es un producto completamente nuevo, la Nintendo Switch necesitará de un parche de día uno. Sin haber recibido esa actualización no puedo conectarme a Internet, acceder a la tienda virtual o hacer nada en línea.

Según la imagen que se encuentra sobre estas líneas, Switch permitirá compartir archivos con otros usuarios en una red local. Esto es importante porque revela lo mucho que espera Nintendo que los usuarios de Switch se encuentren con otros para jugar juntos (cada quien llevando su consola). Además, los jugadores podrán compartir los archivos necesarios para actualizar sus juegos sin necesidad de estar conectados a Internet, lo cual es una gran noticia para el caso en el que quieras jugar a Mario Kart con tus amigos pero no tengas descargado el último parche.

En el año 2012, poco tiempo después de comprar una Wii U, fui invitado a una cena junto a ejecutivos de Nintendo América. Había probado la Wii U en mi casa y aunque la disfruté probando juegos como Nintendo Land y otros, me sorprendió mucho lo lenta que era y lo pesado que se sentía su sistema operativo. Durante la cena los ejecutivos me veían algo incómodos, como si supieran lo que estaba pensando. Poco tiempo después Nintendo prometió parches para mejorar el sistema operativo.

Es el año 2017 y la Switch funciona tan rápido como podrías esperar de una consola de sobremesa, incluso antes de recibir su actualización de primer día.

Advertisement

Sin embargo, como soy un obstinado y nada me hace feliz, no dejo de preguntarme por qué el sistema operativo de la Switch es tan aburrido. Sony puede salirse con la suya al hacer un sistema simplón para sus consolas, pero espero algo más divertido por parte de Nintendo. Esta es la compañía que creó un juego de realidad aumentada en el que disparas a tu propio rostro y lo incluyó en el sistema operativo de la 3DS. La Wii U no tuvo ningún juego como este, pero contaba con una plaza virtual llena de Miis que corrían por todas partes mientras chateabas con tus amigos.

Tanto la Wii U como la 3DS llevaban un registro de la cantidad de horas que jugabas, en la Switch no he visto nada similar. Quizás algún día tenga cosas divertidas como estas implementadas directamente en sus sistema, pero para su lanzamiento solo tendremos una interfaz básica y aburrida.

No estoy listo para compartir más cosas acerca de mi experiencia con la Switch, especialmente porque solo he recibido un juego hasta ahora. Esto podría asustar a algunos fanáticos de Nintendo, pero permitan que les recuerde que absolutamente todos los lanzamientos de consolas están escasos de juegos. Mientras obtengo más juegos seguiré jugando Zelda, y seguiré atento a que nadie me arrebate mi consola en el tren. Se que tarde o temprano alguien la notará, porque hasta ahora nadie ha visto una consola como esta jamás.

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.