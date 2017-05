Bien jugado Google. Bien jugado

Lo admito, no me gusta usar asistentes de voz en público. No solo es que siento un poco ridículo hablándole a un robot, sino que los malditos suelen escoger justo esos momentos para hacerse los suecos y dejarme mal. Si te pasa lo mismo, el nuevo Google Assistant será una buena noticia para ti.



El asistente de Google acaba de estrenarse en Español, y en Gizmodo lo hemos sometido ya a una primera ronda rápida de preguntas con resultados bastante interesantes.