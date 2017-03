GIF

Mark Hamill, el actor responsable de dar vida a Luke Skywalker, reveló que durante décadas los estudios de Lucasfilm escondieron una foto en blanco y negro del personaje, la cual fue capturada durante el rodaje de Star Wars: A New Hope. ¿Puedes adivinar por qué George Lucas odia esta foto?

Un fanático de Hamill le recordó al actor a través de Twitter de la existencia de esta foto, además de la extraña vestimenta que llevaba el personaje en ella.

“Me pregunto, ¿qué es ese trozo de tela que vemos cubriendo el pecho de Mark Hamill? ¿Es parte del diseño del traje o un “protector de pezones”? [risas]”

En la foto podemos ver que el traje del personaje luce diferente al que vimos en la película, que se veía así:

Hamill, usuario asiduo de Twitter, apareció para explicar por qué nunca habíamos visto esta foto.

“Durante muchos años Lucasfilm se negó a publicar esta foto. En ella se puede ver la camiseta que usé bajo mi túnica y no llevo puestos los pantalones que formaban parte de mi traje”.

Básicamente, Lucas odiaba esta foto porque su traje estaba incompleto y al director no le gustaba la idea de que alguien pudiera ver al personaje con un aspecto que no lo representaba realmente. Originalmente iba a ser un retrato oficial de Skywalker, pero al modificar su traje hasta la versión final (que vimos en A New Hope) Lucasfilm escondió durante décadas la imagen, aunque hace poco apareció en internet y confundió a los fanáticos.

La imagen aparece poco tiempo después de que Hamill publicara la primera foto oficial jamás tomada de Luke Skywalker, en la que claramente sí tenía su traje completo. [vía Mark Hamill (Twitter)]

