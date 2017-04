Imagen: Whitney G. Walkowski / @SssnakeySci

Si todavía no la has encontrado, ya estás muerto. O no, porque en realidad las serpientes no quieren morderte sino pasar desapercibidas. De ahí que el camuflaje les funcione tan bien como a esta Agkistrodon contortrix o víbora cabeza de cobre. Ah, ¿que aún no las encontrado? Te voy a dar una pista.

Está camuflada entre las hojas:

Una bióloga especializada en serpientes compartió la foto en Twitter hace unos días. La prueba de agudeza visual demostró ser un quebradero de cabeza para miles de curiosos que llegaron a decir que era un engaño y que en realidad no había ningún reptil en la imagen. Nada de eso: mira bien.

La cabeza de cobre se camufla tan bien entre las hojas que es realmente difícil dar con ella. Pero no te preocupes, aquí tienes la respuesta.