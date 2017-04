En la vida real, sería muy difícil que un humano experimentara lo que le pasó al padre y al hijo en Pinocchio. Desde luego, la persona moriría, pero quizá no de la manera que se esperara. Esto se debe a la anatomía del animal y también a sus gustos. En realidad, comerse a un humano sería un proceso muy difícil para una ballena. A continuación, te explicamos qué pasaría desde el primer momento si te comiera una ballena.



La mayoría de las ballenas no se pueden tragar un humano entero

Muchas ballenas comen presa pequeña (por ejemplo el plancton), que atraviesan la garganta del animal sin problema. Las gargantas de ballenas suelen medir aproximadamente entre 10 a 12 centímetros, según los autores Cody Cassidy y Paul Doherty, autores de “And then you’re dead” (Y entonces estás muerto), un libro que explora las formas más extrañas de morir. Una ballena azul, por ejemplo, no podría tragarse a un humano porque sería demasiado grande. Esto no significa que te salvarías. Probablemente morirías por un golpe de su lengua, ya que pesa más de 2.000 kilos.



Advertisement

Advertisement

Sí existen ballenas cuyas gargantas son lo suficientemente grandes para tragarse a un humano, como los cachalotes. Estos animales suelen comer presa más grande, como calamares gigantes. Se ha documentado que pueden comerse criaturas de más de 180 kilos.



Si te llega a tragar, es poco probable que pudieras arrastrarte hacia arriba otra vez

Supongamos que a pesar de todo te encuentras con una ballena que está determinada a comerse un humano, tenga o no la garganta lo suficientemente grande. Tu próxima pregunta sería, ¿es posible arrastrarme a través del esófago para poder salir? Depende de la ballena, pero probablemente no sería muy fácil. Más bien, sería casi imposible. En caso de que te tragara una orca por ejemplo (que tiene un esófago pequeño), tendrías poco espacio para moverte dentro del tubo. Tampoco podrías agarrarte a nada dentro del esófago. No hay manijas que puedas coger y la superficie del tubo tiene una textura mojada y pegajosa.