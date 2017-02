GIF

La entrega de los Oscar ha terminado con un final a lo Hollywood: una aparente equivocación de la pareja de actores Warren Beatty y Faye Dunaway, que recibieron la tarjeta incorrecta, concedió el Oscar más codiciado a ‘La La Land’ durante unos breves instantes antes de que la realidad se lo devolviera a su propietario: ‘Moonlight’. ¿Qué pudo salir mal? Diseccionamos paso a paso el error fatal.



Warren Beaty abre el sobre y ve algo raro

El actor abre el sobre y lo mira. Pone cara de extrañeza. “Y el premio de la Academia... (pausa dramática) ... a la mejor película (segunda pausa dramática)“... Como bien han observado algunos, en el sobre que porta Beatty pone claramente: ‘Actriz protagonista’. Beatty hace amago de pasarle el sobre a su compañera, Faye Dunaway.

Y la mejor película es... ‘La La Land’

Dunaway no duda: ‘La La Land’, la favorita de la noche, es la ganadora al Oscar a mejor película.



El elenco de ‘La La Land’ sube a recoger la estatuilla

Abrazos, aplausos, lágrimas... El director del musical ‘La La Land’, Damien Chazelle, se abraza a su mujer. Junto a él, los productores del film se felicitan mutuamente. Mientras, el audio recoge a Beatty y a Dunaway manteniendo el siguiente diálogo, que parece indicar que algo no va bien:

Beatty: “Pone Emma Stone”



Dunaway: “¿Qué?”



Pero no tan deprisa

El equipo se encuentra ya en el escenario, acompañado por los actores Ryan Gosling y Emma Stone. Los productores Jordan Horowitz, Marc Platt y Fred Berger dedican la estatuilla a sus familias. Cuando Berger está terminando su discurso, alguien en el escenario se acerca a Horowitz para informarle del error. El productor toma el micrófono para decir las palabras: “Chicos, ‘Moonlight’: ganaron”, dice dirigiéndose al equipo de película rival. “Esto no es una broma: ‘Moonlight’, mejor película”, añade mientras gesticula invitandolos a subir al escenario. Para demostrarlo, arrebata la tarjeta a un Warren Beatty visiblemente incómodo y la muestra a cámara. Lo pone claramente: ‘Moonlight’ ha ganado el Oscar a la mejor película. Las caras son un poema:

Tras unos segundos de confusión, el presentador Jimmy Kimmel trata de enlazar una serie de bromas como: “Me haría muy feliz que también tuvieran un Oscar, ¿por qué no le podemos dar uno a todos?”. Horowitz, serio, pero con reflejos admirables, contesta que es feliz de devolvérselo a ‘Moonlight’. El productor es, a estas alturas de la noche, el verdadero héroe de la ceremonia.

Mientras los miembros del equipo de ‘Moonlight’, todavía con expresiones de estupefacción, ocupan su lugar en el escenario:

Warren Beaty se explica

Beatty toma el micrófono: “Quiero explicar lo que ha pasado. Abrí el sobre y ponía: Emma Stone, ‘La La Land’. Por eso lo miré tanto tiempo, a Faye y a ustedes. No estaba intentando ser gracioso”, ríe. “Es ‘Moonlight’”, dice con una de las estatuillas sobrantes en una mano y el sobre en la otra. Los de ‘La La Land’ abandonan el escenario, Barry Jenkins, el director de ‘Moonlight’, toma la palabra para decir: “Incluso en mis sueños, esto no podía ser cierto, pero al infierno con los sueños, estoy harto, porque esto es verdad”. El público, en pie, aplaude el tercer discurso de victoria de la noche.

Todavía no sabemos qué desencadenó el catastrófico error, inédito en la historia de los Oscar. Emma Stone, cuyo nombre estaba en la fatíditca tarjeta que leyó Beatty, ha dicho que en todo momento conservó la de mejor actriz, descartando la teoría de que el actor pudo intercambiar las tarjetas. Sin embargo, como hemos dicho antes, en las fotos se observa claramente que en el sobre de Beatty pone ‘Actriz protagonista’. De hecho, la reportera del L.A. Times Amy Kaufman tuiteó que un compañero que estaba entre los bastidores oyó a alguien decir: “ Tiene el sobre incorrecto”. Por su parte, en declaraciones a The New York Times, Jenkins ha dicho que la Academia no le ha ofrecido ninguna explicación sobre el incidente, pero que él vio dos tarjetas.