Tengo que comenzar reconociendo una cosa que me da mucha tristeza escribir: Alien: Covenant es… Read more Read more

Uno de los mayores cambios de Covenant es la reaparición del xenomorfo de las primeras películas, un monstruo que estaba completamente ausente en Prometheus. En una entrevista a Yahoo Movies, Scott explica que si la criatura ha vuelto ha sido únicamente debido a la reacción de los fans a Prometheus.

Descubrí que los fans están realmente frustrados con Prometheus. Ellos querían ver más del monstruo original mientras que para mi hace tiempo que estaba asado en una bandeja con una manzana en la boca. Entonces pensé: Ok, me he equivocado.

Los fans no tienen la última palabra sobre nuestro trabajo, pero a menudo son un buen reflejo de nuestras propias dudas sobre algo. Te sirven para confirmar que estabas equivocado o que estabas en lo cierto. Creo que no eres un profesional sensible si no tienes en cuenta esa reacción de los fans de alguna manera.