“Si queréis una franquicia, yo estoy dispuesto a hacer otras seis más. Esta vez no voy a abandonar la saga. No señor” De esta manera tan contundente se expresaba Ridley Scott en una entrevista a The Sydney Morning Herald. El afamado director se ha propuesto resucitar la saga Alien a lo grande.



Si su promesa se cumple, nos esperan nada menos que seis películas más, todas ellas precuelas al clásico de 1979. Scott comenzó a desgranar la compleja historia de los xenomorfos en 2012 con Prometheus. La película iba a ser el comienzo de una trilogía, pero sus críticas fueron muy polarizadas, así que la 20th Century Fox decidió girar levemente el timón hacia derroteros más tradicionales.

El resultado de ese giro es Alien: Covenant, dirigida por Scott y que se estrena el próximo 19 de mayo. El film retoma el final de Prometheus y explica (en teoría) lo que ocurrió con Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) y el Androide David (Michael Fassbender) cuando partieron en busca de los ingenieros, la raza extraterrestre supuestamente responsable de la creación de los xenomorfos. En un principio se barajaba hacer tres películas más (Covenant es la primera de esa trilogía), pero ahora Scott eleva la apuesta a nada menos que seis films.



La próxima entrega de esta serie llegará, si hacemos caso de lo que dice el director, el próximo año. Es más, Scott adelanta que Alien: Covenant será un éxito y que este tipo de series solo tienen sentido con periodicidad anual. Si es así, Alien va camino de convertirse en una grandiosa saga de periodicidad anual como las de Marvel o Star Wars. ¡Que lluevan los xenomorfos! [vía The Sydney Morning Herald]