GIF

Parece que la próxima entrega de Piratas del Caribe ha sido víctima de otra forma de piratería más actual y menos pintoresca. Según informan en Deadline, alguien se ha hecho con una copia de Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales antes de su estreno y está pidiendo rescate por ella.



Fuentes internas de Disney han filtrado a The Hollywood Reporter que el propio CEO de la compañía, Bob Iger, explicó el caso a sus empleados y aseguró que no pagarán la abultada suma de dinero que los asaltantes piden por la película. Iger, eso sí, no ha mencionado de qué película se trata exactamente. Según los rumores se trata de la nueva entrega de la saga de piratas.

Según Deadline, alguien se hizo con una copia de Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales y amenazó a Disney con publicar fragmentos de 20 minutos de la película a menos que se hiciera efectiva una abultada suma en Bitcoin. Aunque la publicación de una copia en alta definición del film perjudicaría mucho la taquilla del film a nivel internacional, Disney permanece firme en su decisión de no pagar el rescate.

Advertisement

Advertisement

Parte de la decisión tiene que ver también con el hecho de que Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales se estrena el próximo 24 de mayo. El caso sería muy diferente si los delncuentes hubieran logrado hacerse con una copia de The Last Jedi meses antes de su estreno. El caso no está relacionado con los recientes ataques de Ransomware a nivel mundial. [vía The Hollywood Reporter y Deadline]