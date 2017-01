Aquí tienes nuestro recopilatorio semanal de lo mejor y lo más leído de la semana en Gizmodo en Español.

No hace falta esperar al futuro para tener sexo con versiones humanas, otra cosa es pensar en una experiencia con un humanoide o replicante de película. Entonces, dependiendo del estudio (los hay a patadas) el tiempo estimado para disfrutar con una réplica humana puede variar entre varios años… o quizá nunca.



Por fin ha llegado el momento de presentar el trabajo ante una sala abarrotada de gente. Ese día sales de casa con prisa, muy nervioso. Mientras esperas tu turno comienza a correr un sudor frío por todo el cuerpo. Y de repente te acuerdas, te has olvidado ponerte desodorante. Apestas y ya no hay marcha atrás.

Las secuoyas gigantes del norte de California son, en sí mismas, una importante atracción turística. Tienen un tronco tan ancho que algunos fueron tallados con forma de túnel para dejar pasar los coches por su interior. Uno de estos históricos árboles túnel se derrumbó el domingo a causa de una fuerte tormenta.

Donald Trump asumirá este mes el cargo de presidente de Estados Unidos y, por lo tanto, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Su discurso sobre el muro en la frontera con México caló entre los votantes, pero ahora resurgen historias que restan brillo a ese ánimo de segregación. Como la de este héroe de guerra.

Japón tiene una de las tasas de adopción más altas del mundo: en 2011 se produjeron 81.000 adopciones legales. Lo que quizá te sorprenda saber es que el 90% de las personas adoptadas tienen entre 20 y 40 años.

Apple presentó el primer iPhone un día como hoy hace justo diez años. Steve Jobs lo describió como un dispositivo que lo cambiaría todo, tal y como había pasado con el primer Mac y el primer iPod. No es algo que ocurra muchas veces en la industria y sin embargo no se equivocaba.

Un apuesto macaco japonés medita sobre la vida moderna cuando, de repente, ¡Bam! el amor llama a su puerta en la forma de una irresistible cierva Sika. Para un profano es inevitable tomarse este vídeo a cachondeo, pero lo cierto es que los científicos tienen razones para estar interesados.

Quizá en el futuro cercano podamos visitar menos al dentista. Un equipo de médicos del Colegio Imperial de Londres ha descubierto un interesante efecto secundario en una droga contra el Alzheimer: hace que los dientes se regeneren.

Jörg Sprave tiene una serie de reglas a la hora de fabricar armas caseras. No puede usar pólvora o explosivos típicos de las armas de fuego. No en vano su canal de YouTube se llama The Slingshot Channel. Dicho esto, su última creación, una ballesta de repetición, es simplemente impresionante.

Un usuario de Reddit pidió a los auxiliares de vuelo que desvelaran algunas de esas cosas que los pasajeros desconocen, y el resultado es un interesante hilo con varios secretos perturbadores. Aquí tienes diez de los mejores comentarios de azafatas, mozos de equipaje y otros trabajadores del sector.

¿Te gustaría estar preparado para la próxima vez que toque negociar tu salario? El primer paso es investigar cuál es el sueldo medio de la actividad a la que te dedicas y practicar la conversación. Ambas cosas son un comienzo, pero están muy lejos de ser suficiente.

Un fallo de seguridad en navegadores como Chrome, Safari y Opera permite a los hackers robar datos personales y confidenciales de los usuarios, incluyendo su dirección de domicilio, número telefónico y de tarjetas de crédito. Todo esto gracias a la función autocompletar que incluyen estos navegadores.

Hace unos días, en pleno décimo aniversario del lanzamiento del iPhone, se publicaron imágenes del prototipo original del terminal, un dispositivo cuyo sistema operativo emulaba la rueda táctil de los iPod. Sonny Dickson ha podido grabar ese iPhone primigenio en funcionamiento.

Durante los últimos 28 años, el mundo ha vivido bajo una oscura capa de ignorancia. Por fin, ese manto se ha levantado y la luz del conocimiento brilla con luz cegadora sobre nosotros. Ya sabemos oficialmente qué coche conduce Homer Simpson.

Un usuario de Reddit cuelga una curiosa foto de una fresa en la que las pequeñas semillas han brotado dando al fruto un aspecto “peludo”. La imagen, en apariencia inocente genera una oleada de comentarios de rechazo visceral. La explicación es una fobia poco común: la tripofobia.



La BBC ha grabado una nueva serie de documentales de naturaleza en la que graba animales salvajes en su hábitat natural mediante cámaras espía camufladas. Una de estas cámaras ha sido la protagonista de una escena inédita después de que un grupo de monos la tomara por una cría real.

Una avalancha de ingenieros ha abandonado Apple para irse a Tesla y otras compañías durante los últimos meses. ¿Qué está pasando?

Un equipo de físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos ha conseguido enfriar un objeto por debajo del límite de temperatura predicho por la física cuántica, rozando el cero absoluto de Kelvin.

Un cazador alemán ha cortado un trozo de Danubio congelado con un serrucho y lo ha expuesto en el hotel de su familia en Fridingen, al sur de Alemania. La peculiaridad de este cubo de hielo es que hay un zorro muerto en su interior. El pobre animal fue víctima de las inclemencias del clima.

El animal de la foto es el nuevo Phyllopteryx dewysea o dragón marino rojo, una especie de dragón marino tan rara que hasta ahora nunca se le había podido grabar vivo. Tan solo conocíamos su existencia por el ADN secuenciado a partir de restos encontrados en la playa.