Nintendo registró una nueva patente en Japón relacionada al mando de control de la consola Super Famicon, mejor conocida en occidente como Super Nintendo o SNES. ¿Acaso se acerca una versión en miniatura de la SNES similar a la NES Classic Edition? Esperemos que así sea.

La Mini NES se ha convertido en un éxito a nivel mundial hasta tal punto que es prácticamente imposible comprar una a menos que sea a un revendedor con sobreprecio. La pequeña consola incluye 30 juegos clásicos que para los más nostálgicos son un tesoro, el siguiente paso lógico para Nintendo sería lanzar una versión similar de la SNES.

El pasado 5 de diciembre la compañía introdujo una nueva patente bastante curiosa: están registrando la imagen de un mando de control de la SNES. ¿Acaso Nintendo está preparando el camino para su regreso?

Después del éxito de la Mini NES sería de esperarse que la compañía preparara versiones en miniatura de otras consolas como la SNES o, mejor aún, la Nintendo 64. En el caso de la Super Nintendo muchos pagaríamos por volver a jugar clásicos como Chrono Trigger, The Legend of Zelda: A link to the Past, Super Mario World, Secret of Mana, Super Metroid o ese grandioso juego llamado Super Mario RPG.

Por supuesto, también existe la posibilidad que no se trate de otra cosa más que un mando de control que planean lanzar para la consola Switch con la forma del de SNES. Sea como sea si no puedes esperar recuerda que puedes construirte tu propia Mini SNES por muy poco dinero. [vía Nintendo Everything / GoNintendo]

