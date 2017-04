Disney paga a Stan Lee tiene un sueldo vitalicio de un millón de dólares al año básicamente por ser quién es. A cambio, Lee participa en los ya clásicos cameos en las películas del universo cinematográfico Marvel, y suponemos que también es asesor creativo para el estudio. Nada mal para el guionista que en una ocasión confesó ser un actor frustrado y tener la intención de superar a Alfred Hitchcock en número de cameos.

Aunque parece una cifra un tanto desorbitada por aparecer solo en una escena y asesorar a Disney puntualmente en el proceso creativo, lo cierto es que a sus 94 años, Lee no se cuenta entre los más ricos de Hollywood ni mucho menos. En una entrevista a Playboy, el veterano creador de cómics explicaba:

Mi hija estaba navegando en Internet el otro día y leyó que mi fortuna se estima en 250 millones de dólares. ¡Vamos hombre! Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra.

Siempre he tenido suerte de que me pagaran y me trataran bien. Siempre logré que mi caché fuera equivalente al de otros guionistas. Al menos lograba que Martin Goodman (el fundador de Timely Comics, la editorial que se convirtió en Marvel) me pagara lo mismo que pagaba a otros. Era un trabajo muy bueno y gracias a él pude comprarme casa en Long Island. Ni en mis más locos sueños he tenido 100 o 250 millones, o esas cifras locas que dicen. Todo lo que se es que he creado un montón de personajes y me he divertido mucho con ese trabajo.